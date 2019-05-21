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الرئيسية | جهات | مكتب "أونسا" يتلف الأغذية الفاسدة بجهة الرباط‎

مكتب "أونسا" يتلف الأغذية الفاسدة بجهة الرباط‎

مكتب "أونسا" يتلف الأغذية الفاسدة بجهة الرباط‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 21 ماي 2019 - 13:08

أسفرت عمليات المراقبة التي أنجزتها مصالح المراقبة التابعة للمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA-أونسا) بجهة الرباط سلا القنيطرة، خلال الأيام العشر الأوائل من شهر رمضان، عن حجز وإتلاف 5 أطنان و482 كيلوغراما من المواد الغذائية الفاسدة أو منتهية الصلاحية.

وأوردت المديرية الجهوية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، توصلت به هسبريس، أن المواد التي تم حجزها وإتلافها تتوزع على 2904 كلغ من اللحوم الحمراء، و83 كلغ من اللحوم البيضاء، و23 كلغ من مشتقات اللحوم الحمراء، و193 كلغ من منتجات الحليب، و12 كلغ من العسل، و1734 كلغ من السمك، و49 كلغ من البيض.

كما تم حجز 43 كلغ من الزيوت الغذائية، و73 كلغ من الدقيق ومشتقاته، و66 كلغ من التمر، و3 كلغ من القهوة والشاي، و74 كلغ من مستحضرات السكر، و64 كلغ من المصبرات النباتية، و68 كلغ من البسكويت والحلويات، و66 كلغ من الخضر والفواكه الطرية، و27 كلغ من مواد غذائية أخرى.

مصالح المراقبة التابعة للمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة الرباط سلا القنيطرة قامت من خلال المراقبة الدائمة واللجان الإقليمية المشتركة، يقول البلاغ، بتعزيز المراقبة الصحية على المنتجات الغذائية في رمضان، حيث أنجزت 442 زيارة ميدانية للمراقبة تم خلالها مراقبة 1240 نقطة للبيع وكذا وحدات تصنيع ومعالجة المواد الغذائية بالإضافة إلى المطاعم الجماعية.

وقد مكنت عمليات المراقبة المنجزة خلال هذه الفترة، البالغ عددها 2217 عملية، من مراقبة 3876 طنا من المواد الغذائية تم خلالها أخذ 9 عينات بهدف القيام بالتحاليل المخبرية وتحرير 5 محاضر مخالفات، كما تم إنجاز 1682 عملية تحسيسية في مجال الإنتاج وتحويل وتخزين ونقل المواد الغذائية وعنونتها وشروط نظافة تهييئها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Nadia الثلاثاء 21 ماي 2019 - 13:36
Les mauvaises habitudes des marocains que l'ONSA
oublie de corriger et n'intervient pas contre eux.

Cette habitude se resume ainsi: celui qui veut acheter des legumes et fruits touchent quatre ou cinq tomates avec ces mains sales avant de choisir une.

La meme chose avec le pain. Je vois des gens qui touchent 3 ou 4 baguettes avec des mains sales avant de choisir une. Seule notre Dieu sait ou ces mains ont passes la journee.

L'ONSA doit lutter contre ces mauvaises habitude
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