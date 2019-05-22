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كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن يبقى الطقس حارا شيئا ما بالجنوب الشرقي للبلاد.
وستتشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، مصحوبة بكتل ضبابية على السواحل، وخلال الظهيرة والليل سيلاحظ تمركز خلايا رعدية مصحوبة بقطرات مطرية أو زخات رعدية، وذلك فوق مرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية.
وعدا ذلك، ستبقى الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة.
وستهب الرياح من القطاع الشمالي ومعتدلة إلى قوية نوعا ما، بالسواحل الشمالية والوسطى، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد، ومن القطاع الشرقي بالواجهة المتوسطية وبمنطقة طنجة، ومن القطاع الشمالي بباقي الجهات.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و12 درجة بالمرتفعات، وما بين 13 و18 درجة بالشمال، والوسط، والمنطقة الشرقية وبشمال غرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 19 و24 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد.
وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 20 و25 درجة بالمرتفعات وقرب السواحل، وما بين 25 و30 درجة بكل من المنطقة الشرقية، والسايس، والسهول الأطلسية وشمال غرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و35 درجة بالسهول الداخلية، وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة سوس، والسفوح الجنوبية الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و40 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة وطانطان، وهادئا إلى قليل الهيجان بباقي السواحل.