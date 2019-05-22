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كُتّاب وآراء
المعاناة تلازم عائلات في مشروع سكني ببوسكورة
تسعى 200 أسرة إلى الانعتاق من معاناتها مع غياب خدمات الربط بشكة الصرف الصحي وانعدام الربط الطرقي، وذلك في المشروع السكني الواقع بتجزئة الرميلية في منطقة أولاد عمر ببوسكورة.
"معاناة هذه الأسرة ابتدأت منذ أزيد من 5 سنوات، عندما شرعت في تسلم شققها السكنية، لتفاجأ بمجموعة من الحقائق التي تم إخفاؤها عنها"، يقول عبد النبي المريسي، كاتب عام "سانديك" المشروع السكني الرميلية.
وقال المريسي في تصريح لهسبريس: "لا نعلم كيف تم الترخيص لهذا المشروع السكني الرميلية، رغم عدم توفره على ربط طرقي، إذ يضطر السكان إلى المرور من مسلك طرقي بعرض مترين ونصف، مليء بالحفر ويمتد على طول 400 متر، إضافة إلى غياب الربط بشبكة التطهير السائل".
وأضاف المتحدث في التصريح ذاته: "هذا المشروع المثير للجدل لا يتوفر على مجموعة من المرافق الاجتماعية الأساسية، التي سبق للمسؤولين أن أكدوا توفرها، ومنها مؤسسة تعليمية ومسجد ومساحات خضراء. لكنها تأكيدات ووعود ذهبت أدراج الرياح".
عبد النبي المريسي، كاتب عام "سانديك" المشروع السكني الرميلية، أكد أيضا أن هناك انعداما للأمن في المنطقة، إلى جانب انتشار مظاهر الاعتداء على ممتلكات الساكنة، خاصة السيارات التي تعرضت أعداد منها لاعتداءات ممنهجة من طرف جانحين يقطنون في المناطق المجاورة.
واعتبر كاتب عام "سانديك" المشروع السكني الرميلية أن القائمين على المشروع السكني والمسؤولين المحليين مطالبون بضرورة إيجاد حلول جذرية لمعاناة هذه الأسر التي دامت لسنوات دون أن تجد حلا حقيقيا لها.