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مبادرة إماراتية تُبهج صدور محتاجين بمدينة كلميم

مبادرة إماراتية تُبهج صدور محتاجين بمدينة كلميم
محمد ايت حساين من كلميم
الثلاثاء 21 ماي 2019 - 20:19

في إطار المبادرات الاجتماعية التي دأبت دولة الإمارات العربية المتحدة على تخصيصها سنويا للفئات المتعففة في مختلف أنحاء المملكة المغربية بمناسبة شهر رمضان الكريم، احتضنت مدينة كلميم، اليوم الثلاثاء، "حملة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإفطار الصائم"، التي تم خلالها توزيع مواد غذائية أساسية لفائدة 150 أسرة معوزة ومرضى السرطان.

الحملة التي أشرفت عليها جمعية ابتسامة لدعم مرضى السرطان بمدينة كلميم "باب الصحراء" تندرج في إطار سلسلة المبادرات التي تقوم بها دولة الإمارات العربية، خاصة في المجال الاجتماعي والتضامني، وكذا في إطار برنامج العمل السنوي للجمعية المشرفة على هذه الحملة، خصوصا في الشق الاجتماعي.

سعيد ياسين، رئيس جمعية ابتسامة لدعم مرضى السرطان بكلميم، المشرفة على توزيع هذه المساعدات الرمضانية، أكد أن هذه الحملة تعد الثانية بإقليم كلميم منذ تأسيس الجمعية، وتهدف من خلالها الجمعية بتنسيق مع سفارة الإمارات العربية بالرباط إلى مد يد العون والمساعدة لمرضى السرطان والأسر التي تعاني من الهشاشة.

وأضاف ياسين في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه المبادرة "تبرز المكارم الإنسانية لصاحب السمو محمد بن زايد آل نهيان، وتكرس العلاقة المتميزة التي تربط المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا"، مشيرا إلى أن "حوالي 150 أسرة استفادت من هذه المبادرة الإنسانية الرمضانية".

وعبر عدد من المستفيدين عن أن عددا من الأسر المعوزة والفقيرة في حاجة إلى مثل هذه المساعدات التي تروم تخفيف وطأة الفقر عليها، موجهين شكرهم إلى القائمين على المبادرة الإنسانية، كما وجهوا عميق الشكر إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - khalid g الثلاثاء 21 ماي 2019 - 20:37
شئ مخجل للغاية بلادنا يتباهى على انه بلد متقدم لا يخصه سوى مسابقات في الكولف و الفروسية بل تقديم ملف لتنظيم formela 1 و نهيك على السهرات بينما المواطنيين في خط الفقر بل هناك أناس يعيشون في الكهوف و لا أحد يمد لهم المساعدة هي لأن الإمارات تدخلت بمساعدة هؤلاء المواطنيين...عيب ان نرى هدا يا هدا
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