أوضاع ملعب تثير الاستهجان بجماعة مولاي بوعزة

صالح الخزاعي

دأب شبّان الجماعة القروية مولاي بوعزة، بإقليم خنيفرة، على ممارسة أنشطتهم الرياضية بالملعب الوحيد بالمنطقة، وتنظيم دوريات رمضانية في كرة القدم بفضاء ترابيّ لا يتوفر سوى على عوارض بسيطة، منتظرين تدخّل الجهات المعنية لتأهيل الملعب وجعله في مستوى انتظار متتبعي الشأن المحلي عموما والرياضي بشكل خاص.

وقبل دخول شهر رمضان، شهدت المنطقة تنظيم "موسم مولاي بوعزة" بأنشطته الرياضية والثقافية والفنية والدينية، إلا أن حاجة المنظمين إلى استغلال الملعب في بعض الأنشطة دفعهم إلى إزالة العوارض والمعدات البسيطة التي كان الشبان يستغلونها في تنظيم مباريات في كرة القدم، دون أن يحرصوا على إعادة الملعب إلى وضعه السابق بعد انتهاء "الموسم".

وقال محمد السعداني، وهو فاعل جمعوي بمركز مولاي بوعزة، إن "إقدام الجهات المسؤولة على انتزاع العوارض الحديدية والسياج المحيط بالملعب، من أجل تنظيم مهرجان فنّي، يُعتبر تخريبا مرفوضا وإساءة واضحة إلى المنطقة وشبابها الراغبين في إبراز طاقاتهم ومواهبهم في كرة القدم".

واستغرب الفاعل الجمعوي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن "دواعي التخريب الذي طال الملعب وحوّل هذه المنجزات الرياضية في وقت وجيز إلى حالة يرثى لها"، مشدّدا على أن "هذا الملعب البسيط بأرضيته الترابية الهشة كان ولا يزال يحتضن دوريات في كل القدم تزامنا مع شهر رمضان المبارك".

وطالب السعداني السلطات المحلية والجماعة القروية بمولاي بوعزة بضرورة "التعجيل في إرساء العوارض وتعبيد طريق الملعب وتسييج المرفق كما كان أو أحسن، والعمل في أقرب وقت على إصلاح الملعب بالشكل الذي يسمح لممارسي الرياضية بتنظيم الدورات والتظاهرات الرياضية في ظروف ملائمة".