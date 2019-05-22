24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3605:1912:2916:0919:3121:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. شهر رمضان يعزز التضامن بجزيرة "كران كناريا" (5.00)

  2. غياب قسم الإنعاش يودي بحياة أمّ وجنينها في طاطا (5.00)

  3. الفضاء العام بين "المخزن" والمتطرفين (5.00)

  4. مجلس النواب يُلغي إلزام بنك المغرب بإصدار أوراق مالية أمازيغية (5.00)

  5. التبغ المهرّب يجرّ شخصا إلى التحقيق في سطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | أوضاع ملعب تثير الاستهجان بجماعة مولاي بوعزة

أوضاع ملعب تثير الاستهجان بجماعة مولاي بوعزة

أوضاع ملعب تثير الاستهجان بجماعة مولاي بوعزة
صالح الخزاعي
الأربعاء 22 ماي 2019 - 06:53

دأب شبّان الجماعة القروية مولاي بوعزة، بإقليم خنيفرة، على ممارسة أنشطتهم الرياضية بالملعب الوحيد بالمنطقة، وتنظيم دوريات رمضانية في كرة القدم بفضاء ترابيّ لا يتوفر سوى على عوارض بسيطة، منتظرين تدخّل الجهات المعنية لتأهيل الملعب وجعله في مستوى انتظار متتبعي الشأن المحلي عموما والرياضي بشكل خاص.

وقبل دخول شهر رمضان، شهدت المنطقة تنظيم "موسم مولاي بوعزة" بأنشطته الرياضية والثقافية والفنية والدينية، إلا أن حاجة المنظمين إلى استغلال الملعب في بعض الأنشطة دفعهم إلى إزالة العوارض والمعدات البسيطة التي كان الشبان يستغلونها في تنظيم مباريات في كرة القدم، دون أن يحرصوا على إعادة الملعب إلى وضعه السابق بعد انتهاء "الموسم".

وقال محمد السعداني، وهو فاعل جمعوي بمركز مولاي بوعزة، إن "إقدام الجهات المسؤولة على انتزاع العوارض الحديدية والسياج المحيط بالملعب، من أجل تنظيم مهرجان فنّي، يُعتبر تخريبا مرفوضا وإساءة واضحة إلى المنطقة وشبابها الراغبين في إبراز طاقاتهم ومواهبهم في كرة القدم".

واستغرب الفاعل الجمعوي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن "دواعي التخريب الذي طال الملعب وحوّل هذه المنجزات الرياضية في وقت وجيز إلى حالة يرثى لها"، مشدّدا على أن "هذا الملعب البسيط بأرضيته الترابية الهشة كان ولا يزال يحتضن دوريات في كل القدم تزامنا مع شهر رمضان المبارك".

وطالب السعداني السلطات المحلية والجماعة القروية بمولاي بوعزة بضرورة "التعجيل في إرساء العوارض وتعبيد طريق الملعب وتسييج المرفق كما كان أو أحسن، والعمل في أقرب وقت على إصلاح الملعب بالشكل الذي يسمح لممارسي الرياضية بتنظيم الدورات والتظاهرات الرياضية في ظروف ملائمة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.