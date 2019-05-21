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السلطات تهدم منازل بشاطئ "تشارنا" في الناظور

السلطات تهدم منازل بشاطئ "تشارنا" في الناظور
هسبريس من الناظور
الثلاثاء 21 ماي 2019 - 22:39

شنّت السلطات بالجماعة القروية بني شيكر بإقليم الناظور حملة لتحرير أملاك عمومية محاذية لشاطئ "تشارنا"، التابع للجماعة الترابية سالفة الذكر.

واستهدف تحرّك السلطات المحلية والجماعية مجموعة من المنازل التي شُيّدت منذ حوالي 30 سنة، واستغلها الإسبان طيلة هذه المدة، إلى أن تقرر هدمها في الآونة الأخيرة.

واستعانت السلطات العمومية بالجرافات، وعملت على هدم مختلف المنازل الواقعة على مساحة تقدّر بحوالي 5000 متر مربع.

وتأتي حملة تحرير شاطئ "تشارنا" في هذا الوقت بالضبط، من أجل هيكلة الشاطئ سالف الذكر وإصلاحه وتهيئته للفترات الصيفية المقبلة وتوفير فضاء ملائم وصالح للاستغلال من طرف المصطافين.

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