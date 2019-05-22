السلطات تتدارس النهوض بالتشغيل في إقليم العرائش

هسبريس من العرائش

احتضن مقر عمالة إقليم العرائش، الثلاثاء، تحت إشراف عامل الإقليم، اجتماعا خصصت أشغاله لتدارس "الأولويات والتدابير والإمكانيات التي يوفرها قطاع التكوين المهني، باعتباره رافعة إستراتيجية لتهيئة الشباب لولوج الشغل والاندماج المهني، في أفق إنجاز خريطة مضبوطة على مستوى إقليم العرائش لقطاع التكوين المهني على ضوء المستجدات الخاصة بإصلاح منظومة التكوين المهني، بحضور ممثلين عن التربية والتعليم والتكوين المهني ومدراء المعاهد المهنية ورؤساء الجماعات الترابية والمصالح الخارجية والسلطة المحلية".

وأشار بلاغ توصلت به الجريدة إلى أن "العامل ألقى كلمة في بداية الاجتماع، حيث وضع الخطوط العامة التي يتمحور حولها الاجتماع"، داعيا الجهات المعنية إلى "وضع البرامج والتدابير المرافقة اللازمة لتشغيل الشباب في علاقة بمنظومة التربية والتكوين، وبلورة قرارات عملية وحلول مبتدعة، وإطلاق مبادرات عملية ضمن خارطة طريق مضبوطة للنهوض بالتشغيل على مستوى الإقليم".

وأضاف المصدر ذاته أن "العامل أشار في كلمته الارتباط الوثيق بين قضايا الشباب وإشكالية النمو والاستثمار والتشغيل"، داعيا إلى "معالجة أوضاع هذه الفئة التي تحتاج إلى ابتكار مبادرات ومشاريع ملموسة تحرر طاقاتهم وتوفر لهم الشغل والدخل القار وتضمن لهم الاستقرار وتمكنهم من المساهمة البناءة في تنمية الوطن".

وجاءت المداخلات، يضيف البلاغ، "لتسهب القول في مجمل الخطوط العريضة التي رسمتها مداخلة العامل، حيث ركزت جميعها على ضرورة إعادة هيكلة شعب التكوين المهني وإحداث جيل جديد من مراكز تكوين وتأهيل الشباب يغطي مجاليا المراكز القروية والحضرية، وإعادة النظر بشكل كامل في تخصصات التكوين المهني لجعله يستجيب لحاجيات المقاولات والقطاع الخاص ويواكب التحولات التي تعرفها المهن والصناعات بما يتيح للخريجين فرصا أكبر للاندماج المهني، وإعطاء مزيد من العناية للتكوين المهني، مع إطلاق جيل جديد من مراكز التكوين وتأهيل الشباب وإقرار التوجيه المبكر نحو الشعب المهنية".

وأورد المصدر ذاته أن "المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أكد أنه سيتم تكوين مائة وخمسين أستاذا لتأطير تلاميذ المستوى السادس من الابتدائي في مجال التكوين المهني مع تطوير التكوين بالتناوب وتعلم اللغات"، مضيفا أن "المداخلات تناولت كذلك ضرورة النهوض بدعم إحداث المقاولات من طرف الشباب في مجالات تخصصاتهم، وتأهيل التكوينات في المهن التي تنعت بالكلاسيكية، والتي تبقى المصادر الرئيسية لفرص الشغل بالنسبة للشباب، مثل تلك المرتبطة بقطاعات الصناعة، والخدمات، والبناء والأشغال العمومية، والفلاحة والصيد والماء والطاقة والصناعة التقليدية".

وشكّلت مداخلات الحاضرين، بحسب البلاغ، "مناسبة لتبادل الأفكار والخبرات في مختلف القضايا التي تساهم في تحديث منظومتي التشغيل والتكوين لجعلهما أكثر نجاعة وانسجاما وأكثر قابلية للتطور، وصب جلها في التماس تحسين خدمات الدعم العمومي الموجهة للباحثين عن شغل من الشباب انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية ومن التجارب الناجحة في هذا المجال".

وقال البلاغ إن "عامل الإقليم ثمّن عاليا روح المسؤولية والابتكار التي طبعت كلمات المتدخلين وأجواء المناقشة البناءة التي طبعت اللقاء"، داعيا إلى "التفكير في سبيل تعزيز دور الإقليم في مجال التشغيل في إطار منظور الجهوية المتقدمة، بهدف ملاءمة وتكييف الإستراتيجيات المحلية مع السياق الجهوي والوطني، وإثرائه على ضوء تنوع الحالات والفرص الاقتصادية التي يزخر بها إقليم العرائش".