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كُتّاب وآراء
عمالة سيدي سليمان تكشف حصيلة مراقبة الأغذية
كشف قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم سيدي سليمان عن حصيلة التدخلات الميدانية لمراقبة الأنشطة التجارية وحماية المستهلك على مستوى الإقليم، خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك 1440 هـ.
القسم سالف الذكر أورد، من خلال بلاغ توصلت به هسبريس، أن مصالح المراقبة التابعة للقسم قامت، في إطار اللجنة الإقليمية المختلطة واللجان المحلية، داخل السوق المحلي بـ25 زيارة راقبت خلالها 224 محلا تجاريا، وحجزت وأتلفت 653 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، مع تحرير عدد من المحاضر الزجرية في حق المخالفين".
وأضاف البلاغ أنه "حرصا على ضمان تموين كاف ومنتظم لأسواق إقليم سيدي سليمان بمختلف المواد والمنتجات التي يكثر عليها الإقبال خلال هذا الشهر الكريم، وبغاية حماية سلامة وصحة المواطنين، فقد تم وضع آليات للتتبع والمراقبة على مستوى الإقليم ترتكز أساسا على تعزيز التواصل مع التجار والمهنيين وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمواطنين لتبني تصرفات استهلاكية سليمة، وكذلك للتبليغ عن أي ممارسة أو منتوج لا يحترم المعايير الصحية، إما بالتبليغ المباشر أو على الرقم الهاتفي 5757" يضيف البلاغ.