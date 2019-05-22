الفقيه بن صالح تحتضن أولمبياد الذكاء المعلوماتي

هسبريس من الرباط

نظمت منسقية "جيني" بمديرية الفقيه بن صالح أولمبياد الذكاء المعلوماتي في نسخته الخامسة للموسم الدراسي 2018/2019، تفعيلا لمشاريع الرؤية الإستراتيجية، وخاصة المشروع المندمج رقم 12 الهادف إلى تطوير استعمالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم وتعميمها بين المتعلمات والمتعلمين.

الأولمبياد نظم بشراكة مع جمعية تنمية التعاون المدرسي وشركة كوسومار suta وجمعية الجسر، لتلاميذ المستويين الخامس والسادس ابتدائي وتلاميذ المستويات الثلاثة في الثانوي الإعدادي، العمومي والخصوصي.

وقد جرت أطوار هذا الأولمبياد المتميز على ثلاث مراحل شملت المؤسسات التعليمية أولا عبر إجراء إقصائيات محلية خلال شهر مارس 2019، تأهل خلالها عن كل مؤسسة تلميذان، ثمّ المرحلة الثانية التي كانت على مستوى المناطق التربوية، خلال شهر أبريل وتأهل على إثرها 10 تلاميذ عن كل سلك، وأخيرا تم تنظيم دورة تكوينية احتضنتها مدرسة الإمام البخاري بمدينة الفقيه بن صالح يومي 10 و11 ماي الجاري لفائدة التلاميذ المتأهلين لنهائي الذكاء المعلوماتي ومؤطريهم.

المرحلة الأخيرة كانت على المستوى الإقليمي، وتم خلالها تنظيم نهائي أولمبياد الذكاء المعلوماتي والسلامة الرقمية، يومي الجمعة والسبت 17و18 ماي الجاري، في البرمجة المتطورة حول التراث المعماري والمناطق السياحية بجهة بني ملال خنيفرة بمدرسة الإمام البخاري بالفقيه بن صالح من خلال إنجاز تصميم للمواقع التراثية والسياحية بالجهة (قصبة الزيدانية- عين أسردون- هضاب الفوسفاط- شلالات أوزود).

وقد أسفرت هذه المسابقة عن فوز كل من مهدي هبطي ووصال يقين وعبد النور الأيوبي ودعاء مكريم عن مستوى الإعدادي الثانوي، وأسامة صريدي وإلهام الفدادي وياسر أخداش ومحمد السباعي عن مستوى الابتدائي.