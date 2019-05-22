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كُتّاب وآراء
عصبة حقوقية: تعنيف تلميذة أفطرت في رمضان
كشف المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان تعرض "تلميذة تبلغ من العمر 14 سنة للضرب والشتم من طرف سائق حافلة مخصصة للنقل المدرسي، بدعوى إفطارها علنا نهار رمضان بالجماعة الترابية المجاعرة من إقليم وزان".
وتعود تفاصيل القضية، حسب بلاغ للعصبة الحقوقية، إلى يوم الجمعة المنصرم "عندما كانت التلميذة، التي تتابع دراستها بالسنة الثالثة إعدادي، تستعد للعودة إلى منزل أسرتها على متن الحافلة المخصصة لنقل المتمدرسين لتفاجأ بالسائق الذي اتهمها بإفطار رمضان وانهال عليها بالضرب وبوابل من السب والشتم ومختلف أنواع الإهانة علما أن التلميذة قاصر حسب إفادة أحد أفراد أسرتها".
وتبعا للمصدر ذاته، فإن التلميذة الضحية كانت لها ظروف خاصة "رخصة شرعية" للإفطار، مشيرا إلى أن أسرة التلميذة وضعت شكاية في الموضوع لدى مصالح الدرك الملكي بالمجاعرة التابعة لسرية الدرك بوزان التي استمعت إلى كل الأطراف في محضر رسمي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وقال بلاغ المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان إن الشخص المتهم قام بترويج إشاعة وسط التلاميذ مفادها أن التلميذة المعنية "ملحدة"؛ وهو ما أدى بالكثير من زملائها في القسم والمؤسسة بمقاطعتها اجتماعيا، ما جعل التلميذة تمر بظروف نفسية صعبة مع رعب وخوف من تعرضها لاعتداءات جسدية من طرف بعض المعتصبين والمتطرفين.
واعتبر التنظيم الحقوقي هذا الحادث تصرفا خطيرا من شخص نصب نفسه مكان القانون؛ مضيفا أن "من شأن هذه التصرفات أن تعرض حياة الفتاة القاصر للخطر وتشرعن الاعتداء على المواطنين من طرف فئة تعتبر نفسها مكلفة بهداية البشر"، مطالبا الجهات المعنية بضرورة التصدي بحزم لمثل هذه التصرفات التي وصفها بـ"المتطرفة" "حماية للمجتمع مع توفير الحماية للتلميذة المتضررة من هذا التصرف الوحشي والهمجي والعدواني"، وفق صياغة الوثيقة الحقوقية.