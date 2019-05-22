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الرئيسية | جهات | عصبة حقوقية: تعنيف تلميذة أفطرت في رمضان‬

عصبة حقوقية: تعنيف تلميذة أفطرت في رمضان‬

عصبة حقوقية: تعنيف تلميذة أفطرت في رمضان‬
هسبريس من وزان
الثلاثاء 21 ماي 2019 - 23:27

كشف المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان تعرض "تلميذة تبلغ من العمر 14 سنة للضرب والشتم من طرف سائق حافلة مخصصة للنقل المدرسي، بدعوى إفطارها علنا نهار رمضان بالجماعة الترابية المجاعرة من إقليم وزان".

وتعود تفاصيل القضية، حسب بلاغ للعصبة الحقوقية، إلى يوم الجمعة المنصرم "عندما كانت التلميذة، التي تتابع دراستها بالسنة الثالثة إعدادي، تستعد للعودة إلى منزل أسرتها على متن الحافلة المخصصة لنقل المتمدرسين لتفاجأ بالسائق الذي اتهمها بإفطار رمضان وانهال عليها بالضرب وبوابل من السب والشتم ومختلف أنواع الإهانة علما أن التلميذة قاصر حسب إفادة أحد أفراد أسرتها".

وتبعا للمصدر ذاته، فإن التلميذة الضحية كانت لها ظروف خاصة "رخصة شرعية" للإفطار، مشيرا إلى أن أسرة التلميذة وضعت شكاية في الموضوع لدى مصالح الدرك الملكي بالمجاعرة التابعة لسرية الدرك بوزان التي استمعت إلى كل الأطراف في محضر رسمي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وقال بلاغ المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان إن الشخص المتهم قام بترويج إشاعة وسط التلاميذ مفادها أن التلميذة المعنية "ملحدة"؛ وهو ما أدى بالكثير من زملائها في القسم والمؤسسة بمقاطعتها اجتماعيا، ما جعل التلميذة تمر بظروف نفسية صعبة مع رعب وخوف من تعرضها لاعتداءات جسدية من طرف بعض المعتصبين والمتطرفين.

واعتبر التنظيم الحقوقي هذا الحادث تصرفا خطيرا من شخص نصب نفسه مكان القانون؛ مضيفا أن "من شأن هذه التصرفات أن تعرض حياة الفتاة القاصر للخطر وتشرعن الاعتداء على المواطنين من طرف فئة تعتبر نفسها مكلفة بهداية البشر"، مطالبا الجهات المعنية بضرورة التصدي بحزم لمثل هذه التصرفات التي وصفها بـ"المتطرفة" "حماية للمجتمع مع توفير الحماية للتلميذة المتضررة من هذا التصرف الوحشي والهمجي والعدواني"، وفق صياغة الوثيقة الحقوقية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - Seddam الثلاثاء 21 ماي 2019 - 23:37
لا شك أن هذا السائق مختل عقليا،فالثلميذة قد تكون لا زالت لم تصل سن البلوغ أو أنها حاءض و في كلتا الحالتين لا تصوم، و حتى إن كان شابا و أفطر فلا يجب تعنيفه لأن الصوم لله وحده.
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59
2 - أحمد الثلاثاء 21 ماي 2019 - 23:38
أول حاجة سائق الحافلة ليست له أي سيطرة على التلميذة ثانيا البنت عمرها 14 سنة باقية صغيرة .ثالثا هذا السائق لازم ياخذ جزاءه قانونا ما عندوش الحق يمد يده على التلميذة ااااش هاذ الجهل وقلة الوعي . لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم هذا لازم القانون يعاقبه
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61
3 - التلميدة و الساءق مخطءان الثلاثاء 21 ماي 2019 - 23:39
رغم العدر الشرعي كان على التلميدة الاكل سرا احتراما للصاءمين اما الساءق فكان يتوجب عليه تحري الحقيقة لدلك الصلح خير ...
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-88
4 - abdou rabat الثلاثاء 21 ماي 2019 - 23:40
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الجهل بعينيه أول حاجة لا أحد له الحق في محاسبتها وهي حرة في نفسها سواء بالغة أو قاصرة أو العدر الشرعي اتقو الله فالإسلام دين يسر وسلام وليس دين عسر ومحاسبة الآخرين
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46
5 - غا كيخرقوا الثلاثاء 21 ماي 2019 - 23:40
برك متكبروا في الموضوع "حقوق الانسان عاد كتبان دبا غدفين كانت على ذاك اطفال مشردين ..سيد كيغار على دين الاسلامي وهده البنت مربينهاش الاباء ديالها كن كنت مربيا متكلش علانيا تحترم داك تلامذ لصايمين ...
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-75
6 - سطاتي الثلاثاء 21 ماي 2019 - 23:41
لا حولة ولا قوة الا بالله العلي السائق اديها غير بالقيادة ديالو اوصل التلاميذ على خير هذا هو المطلوب منو لا قل ولا أكثر وهادشي علاش كيتخلص ولكن للأسف قلتها في تعليق سابق اليوم المؤسسات التعليمية الخاصة تأتي بكل من هب ودب وتمنح له حافلة دون أن يكون له حس المسؤولية بأرواح الأبرياء ثم قاليك هدا دار فيها الشيخ العلوي
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31
7 - هشام كولميمة الثلاثاء 21 ماي 2019 - 23:43
إذا قام هذا السائق بالفعل ما قيل في المقال فهو إما أحمق أو متطرف...يحتاج إلى طبيب نفسي.للتذكير فقط:هناك أعذار تبيح الإفطار(المرض و السفر و و و و...).و الصيام علاقة العبد بخالقه(...إلا الصوم فهو لي و أنا أجزي به).شكرا على التفاعل.
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39
8 - said الثلاثاء 21 ماي 2019 - 23:48
يا اخي ما بالك بمن افطر ومن صام وماذا سينقصك من افطر اتركو الناس احرار هذا الشخص لو ولد في الهند لكان يعبد البقر و يضرب كل من يؤكل البقر فالتطرف هو التخلف مع الدين فالمتطرفون لا يقبلون بالاخر لانه يشكل خطر على معتقده ويخاف ان ينسف معتقده يوما ما
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