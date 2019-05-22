رئيس جماعة الرباط: ختم دورة ماي إجراء قانوني

هسبريس من الرباط

قال محمد صديقي، رئيس مجلس جماعة الرباط، إن إعلان ختم دورة ماي "إجراء قانوني، بعد تعذر مناقشة جدول الأعمال، بسبب البلطجة التي مارستها المعارضة".

وأضاف صديقي، في تصريح صحافي توصلت به هسبريس، أن ختم الدورة "يلقي بالمسؤولية كاملة إلى مربع المعارضة، ويسائلها قانونيا وسياسيا، عن جديتها ومدى إدراكها لخطورة الأفعال التي ارتكبتها، بمنع المجلس من الاشتغال، ودوراته من الانعقاد".

كما اعتبر رئيس مجلس جماعة الرباط أن عرقلة دورة ماي، المتضمن جدول أعمالها لـ22 نقطة مهمة، "سيكون له أثر بالغ على مصالح الساكنة الرباطية، خصوصا أن هذه العرقلة ستحرم مقاطعات الرباط الخمس من مخصصاتها المالية، والتي كان من المفترض المصادقة عليها في هذه الدورة؛ ما يعني أن خدمات المقاطعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطن ستتأثر سلبا".

وزاد صديقي، في تصريحه، أن كثيرا من النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة "تلتقي مع مطالب المعارضة، خصوصا في ملفي التعمير والنظافة، مما يعكس شجاعة من طرف المكتب المسير في فتح كل الملفات بدون أدنى خوف أو توجس، ويعكس بالمقابل تلكؤ المعارضة وهروبها إلى الأمام، مما يؤشر على تهافتها وانحسار أفقها".

يذكر أن ثلاث جلسات سابقة لدورة ماي كانت قد توقفت، آخرها جلسة أمس الثلاثاء 21 ماي، إثر احتلال المنصة وعرقلة افتتاح الجلسة وتدارس جدول أعمالها؛ وهو ما اضطر الرئيس إلى إعلان ختم الدورة.