24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:36
|05:19
|12:29
|16:09
|19:31
|21:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ندير يتفقد أوراش التنمية البشرية في سيدي قاسم
- حظر الذبح بدون تخدير يسائل التعدد الديني والثقافي في بلجيكا
- عواقب وخيمة .. الشخير يهددك بانقطاع النفس أثناء النوم!
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء
- "حراك الريف" يلاقي عائلات المعتقلين بفريق من "مجلس بوعياش"
مبروكي: الأسواق الدينية مفلسة .. و"التعايش" إشهار روحي فاشل (5.00)
رصيف الصحافة: شركة "الطرق السيارة" تشكو فداحة الخسائر المالية (5.00)
- مجلس النواب يُلغي إلزام بنك المغرب بإصدار أوراق مالية أمازيغية - (180)
- حرف "تيفيناغ" في الأوراق المالية يُصادم سلفيين ونشطاء أمازيغيين - (110)
- العثماني يعترف بعجز الحكومة أمام تراكم أعطاب المنظومة التعليمية - (84)
- الأساتذة المتعاقدون يشْترطون تنزيل "وعود أمزازي" لاستئناف الحوار - (50)
- مصدر أمني يوضح حقيقة إطلاق نار بالبيضاء - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رئيس جماعة الرباط: ختم دورة ماي إجراء قانوني
قال محمد صديقي، رئيس مجلس جماعة الرباط، إن إعلان ختم دورة ماي "إجراء قانوني، بعد تعذر مناقشة جدول الأعمال، بسبب البلطجة التي مارستها المعارضة".
وأضاف صديقي، في تصريح صحافي توصلت به هسبريس، أن ختم الدورة "يلقي بالمسؤولية كاملة إلى مربع المعارضة، ويسائلها قانونيا وسياسيا، عن جديتها ومدى إدراكها لخطورة الأفعال التي ارتكبتها، بمنع المجلس من الاشتغال، ودوراته من الانعقاد".
كما اعتبر رئيس مجلس جماعة الرباط أن عرقلة دورة ماي، المتضمن جدول أعمالها لـ22 نقطة مهمة، "سيكون له أثر بالغ على مصالح الساكنة الرباطية، خصوصا أن هذه العرقلة ستحرم مقاطعات الرباط الخمس من مخصصاتها المالية، والتي كان من المفترض المصادقة عليها في هذه الدورة؛ ما يعني أن خدمات المقاطعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطن ستتأثر سلبا".
وزاد صديقي، في تصريحه، أن كثيرا من النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة "تلتقي مع مطالب المعارضة، خصوصا في ملفي التعمير والنظافة، مما يعكس شجاعة من طرف المكتب المسير في فتح كل الملفات بدون أدنى خوف أو توجس، ويعكس بالمقابل تلكؤ المعارضة وهروبها إلى الأمام، مما يؤشر على تهافتها وانحسار أفقها".
يذكر أن ثلاث جلسات سابقة لدورة ماي كانت قد توقفت، آخرها جلسة أمس الثلاثاء 21 ماي، إثر احتلال المنصة وعرقلة افتتاح الجلسة وتدارس جدول أعمالها؛ وهو ما اضطر الرئيس إلى إعلان ختم الدورة.