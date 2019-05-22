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كشافة سيدي سليمان في حفل إفطار بدار الطالب

كشافة سيدي سليمان في حفل إفطار بدار الطالب
فؤاد طباق من سيدي سليمان
الأربعاء 22 ماي 2019 - 17:10

أقامت المنظمة المغربية للكشافة والمرشدات حفل إفطار جماعي لفائدة نزلاء دار الطالب ونزيلات دار الطالبة المنحدرين من الجماعات المجاورة لمدينة سيدي سليمان.

ويأتي هذا النشاط الذي احتضنه فضاء دار الطالبة مساء أمس الثلاثاء، واستفاد منه حوالي 80 من التلميذات والتلاميذ القاطنين بالمؤسستين سالفتين الذكر، في إطار البرنامج الذي سطرته المنظمة خلال هذا الشهر الفضيل.

عبد الرزاق أرصيف، نائب قائد المنظمة المغربية للكشافة والمرشدات-محلية سيدي سليمان، قال إن "هذه المبادرة هي مناسبة لإدخال الفرحة على هؤلاء الأطفال الغرباء عن مدينة سيدي سليمان ومشاركتهم بهجتهم بهذا الحفل، وكذا لرفع معنوياتهم وتشجيعهم على التحصيل والدراسة".

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، أن "مبادرة الإفطار الجماعي هاته سبقتها حملة تمثلت في توزيع قفة رمضان، بتنسيق مع الهلال الأحمر المغربي، على 40 أسرة معوزة من أسر المدينة"، مشيرا إلى أن "البرنامج سيتواصل بمبادرة إفطار عابر السبيل في القادم من الأيام، وكذلك كسوة اليتيم بمناسبة عيد الفطر السعيد"، منوها بـ "الدور الكبير والفعال الذي يقوم به المحسنون والمتعاطفون مع المنظمة في هذه العملية".

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