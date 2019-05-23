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توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس

توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
هسبريس - و.م.ع
الخميس 23 ماي 2019 - 06:20

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن يبقى الطقس حارا شيئا ما بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وداخل سوس، وبالسهول الداخلية الشمالية والوسطى.

وستتشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، مصحوبة بكتل ضبابية على السواحل المحيطية وشمال الأقاليم الجنوبية. وخلال الظهيرة والليل، سيلاحظ تمركز خلايا رعدية مصحوبة بقطرات مطرية أو زخات رعدية، وذلك فوق مرتفعات الأطلس، والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية. وعدا ذلك، ستبقى الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح من القطاع الشمالي ومعتدلة إلى قوية نوعا ما، بالسواحل الشمالية والوسطى، بينما ستهب من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي والشرق، ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة بباقي الجهات.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 14 و20 درجة بالشمال، والوسط، والمنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، وما بين 19 و26 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 20 و28 درجة بالمرتفعات وقرب السواحل، وما بين 27 و34 درجة بكل من المنطقة الشرقية، والسهول الأطلسية وشمال غرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و37 درجة بالسهول الداخلية، وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 35 و40 درجة بداخل سوس و بأقصى الجنوب الشرقي للمملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الصويرة وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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