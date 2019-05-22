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كُتّاب وآراء
مكتب السلامة يترصد فساد الأغذية بفاس ومكناس
أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن حجز وإتلاف ما يناهز أربعة أطنان من المواد الغذائية الفاسدة بجهة فاس-مكناس. جاء ذلك في إطار إجراءات المراقبة الصحية للمواد الغذائية الأكثر استهلاكا، التي يقوم بها المكتب خلال شهر رمضان وذلك من أجل حماية صحة المستهلك.
وأفاد بيان للمكتب بأنه أنجز، خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان المبارك 3547 زيارة ميدانية على مستوى السوق الداخلي، تم على إثرها أخد 87 عينة من المواد بهدف القيام بالتحاليل المخبرية، كما قام يتنظيم 2569 عملية تحسيس في مجال تخزين المواد الغذائية وعنونتها وشروط سلامتها.
ونتج عن هذه العمليات حجز وإتلاف مجموعة من المواد الغذائية الفاسدة غير صالحة للاستهلاك من بينها 1234 كلغ من اللحوم الحمراء والأسقاط، و757 كلغ من الفواكه الجافة والتمور، و453.5 كلغ من منتجات الدقيق ،و202.4 كلغ من منتجات الصيد، و196 كلغ من منتجات البسكويت والحلويات، و185.2 كلغ من مشتقات الحليب، و153,5 كلغ من المعلبات النباتية.
ويتعلق الأمر أيضا ب149 كلغ من المشروبات (المعدنية الغازية والعصائر)، و118 كلغ من السكر ومستحضرات السكر و المواد المشابهة، و109,5 كلغ من مشتقات اللحوم الحمراء و البيضاء، و106 كلغ من الفواكه والخضر الطرية، و85,5 كلغ من اللحوم البيضاء.
كذلك تم حجز وإتلاف 38,5 كلغ من الزيوت والماركرين، و13كلغ من الشاي و القهوة، و10كلغ من التوابل، و8 كلغ من المضافات الغذائية، و5,9 كلغ من مواد أخرى ذات أصل حيواني، و142 بيضة.