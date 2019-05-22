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نقابات تعتصم بتطوان دفاعا عن الأسرة التّعليمية

نقابات تعتصم بتطوان دفاعا عن الأسرة التّعليمية
جمال سماحي من تطوان
الأربعاء 22 ماي 2019 - 21:15

نظم مسؤولو خمس نقابات تعليميّة، اليوم الأربعاء، اعتصاما جزئيّا بمقر المديريّة الإقليميّة بتطوان، تفعيلا للبرنامج النّضاليّ الوطنيّ المسطّر من طرف التّنسيق النّقابيّ.

ويأتي هذا الشّكل الاحتجاجيّ "أمام استمرار التّراجعات وضرب المكتسبات الاجتماعيّة وتجاهل المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات التّعليميّة، والإصرار على تمرير وتنفيذ المخطّطات التّدميريّة لتفكيك المدرسة العموميّة، وخوصصة التّعليم وتسليع التّربيّة"، حسب ما ورد في بيان سابق للتّنسيق الخماسيّ.

ودعا التّنسيق النّقابيّ الخماسيّ، الّذي يطالب بإسقاط كلّ قرارات الحكومة الّتي وصفها بـ"التّراجعيّة"، إلى مسيرة بالشّموع يوم السّبت المقبل للضّغط من أجل انتزاع مطالب وحقوق نساء ورجال التّعليم العموميّ.

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