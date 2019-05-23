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وقفة أساتذة تؤازر مديرا ضد تلميذ بسوق السبت

وقفة أساتذة تؤازر مديرا ضد تلميذ بسوق السبت
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
الخميس 23 ماي 2019 - 06:54

نظّم العشرات من الأطر التربوية بمؤسسة محمد السادس الإعدادية التابعة للمديرية الإقليمية للتربية والتكوين بالفقيه بن صالح، أمس، وقفة تضامنية مع مدير المؤسسة ذاتها، أمام المحكمة الابتدائية لسوق السبت، بسبب ما اعتبروه إهانة وافتراء وتشهيرا في حقه.

ودعت الوقفة، من خلال كلمة ألقاها محمد الناهي، إلى ضرورة حفظ وصون كرامة نساء ورجال التعليم، قائلا "إننا واثقون من أن القضاء سينصف مدير المؤسسة المعروف بأخلاقه العالية وتدبيره التربوي الرصين وسمعته الطيبة".

وكان أطر وأساتذة ثانوية محمد السادس الإعدادية بسوق السبت قد أدنوا ما أسموه بـ"الأخبار الزائفة" التي تعرض لها مدير الإعدادية والتي تتهمه بكونه عرّض تلميذا للضرب والتعنيف.

واستغرب أطر وأساتذة المؤسسة التعليمية ذاتها، من خلال بيان وعريضة استنكارية كانت هسبريس قد حصلت على نسخة منهما، من لجوء المشتكي إلى المسطرة القانونية دون الحضور إلى المؤسسة للتأكد من صحة المعلومات، مشيرين إلى أن الضرب والجرح كان بين التلميذين وأن الإدارة تدخّلت فقط لفض النزاع دون حدوث أي عنف من جهتها.

يذكر أن هسبريس حاولت، مساء أمس، الاتصال أكثر من مرة بالمشتكي، لأخذ رأيه في الموضوع؛ إلا أن هاتفه ظل يرن دون فتح الخط.

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