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الرئيسية | جهات | مبادرة رمضانية تستهدف المرضى بمشفى خريبكة

مبادرة رمضانية تستهدف المرضى بمشفى خريبكة

مبادرة رمضانية تستهدف المرضى بمشفى خريبكة
صالح الخزاعي من خريبكة
الأربعاء 22 ماي 2019 - 21:25

حلّت جمعية خُليْد الاجتماعية، عشية اليوم، بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بمدينة خريبكة، بعدما قطع أعضاؤها على أنفسهم عهدا بأن يعدّوا ويوفّروا عددا من وجبات الإفطار، من أجل توزيعها على المرضى المتواجدين بالمرفق الصحي خلال شهر رمضان.

وأوضح لحسن صطيلي، رئيس جمعية خليد الاجتماعية بحي لبريك بخريبكة، أن "الجمعية تعمل، منذ دخول شهر رمضان الجاري، على توفير وجبات إفطار كاملة وجاهزة، من أجل توزيعها، يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع، على المرضى الذين يرقدون بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني".

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "العملية تتم بشكل منظم وتدريجي، من خلال استهداف جناح طبي معيّن، وتوزيع وجبات الإفطار على المرضى الموجودين به والطاقم التمريضي العامل به، مع حرص الجمعية على الانتقال في كل مرحلة موالية إلى جناح طبي آخر، في أفق تغطية مختلف الأقسام الطبية بالمستشفى خلال الشهر الكريم".

وأكّد صطيلي أن "المبادرة تهدف إلى تعزيز ثقافة التعاون والتضامن والتآزر، خاصة تُجاه أناس تزامن شهر رمضان مع خضوعهم للاستشفاء"، مشيرا إلى أن "العملية تتم بتنسيق مع إدارة المستشفى ومندوبية الصحة والسلطات المحلية، وتعرف مشاركة عدد من المتطوعين كبارا وصغارا، بهدف خلق أجواء رمضانية داخل المرفق الصحي".

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