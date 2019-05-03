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كُتّاب وآراء
سجن راس الماء بفاس ينظم مسابقة دينية للنزلاء
نظمت المديرية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مسابقة دينية جهوية بالسجن المحلي راس الماء بمشاركة 55 نزيلا، بينهم 4 نزيلات.
وشملت المسابقات حفظ وتجويد القرآن الكريم، حفظ وتفسير وشرح وترتيب الأحاديث النبوية الشريفة، ثم أحسن صوت في الأذان والنشيد والأمداح.
وقد أشرفت على هذه المسابقة لجنة تحكيم تابعة للمجلس العلمي المحلي مولاي يعقوب، مكونة من 6 أعضاء، حيث أسفرت نتائج هذه المسابقات عن فوز 17 نزيلا، بينهم نزيلتان من السجن المحلي تولال 3.
وفي ختام المسابقة، أشرف أعضاء المديرية الجهوية والسجن المحلي راس الماء على توزيع الجوائز على كل المشاركين، والتي كانت عبارة عن مصاحف وشواهد تقديرية، كما منحت لأعضاء لجنة التحكيم شواهد شكر وعرفان عربونا على ما قدموه من مجهودات.