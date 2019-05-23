تسليم حافلة للنقل الرياضي إلى فريق اتحاد تاونات

رشيد الكويرتي من فاس

أشرف سليمان الحجام، الكاتب العام لعمالة تاونات، الأربعاء، بمناسبة تخليد الذكرى الـ14 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على تسليم مفاتيح حافلة للنقل الرياضي لفائدة فريق الاتحاد الرياضي لتاونات لكرة القدم، والتي رصد لها غلاف مالي إجمالي يقدر بحوالي 830 ألف درهم.

ويندرج تمويل هذه الحافلة، التي يأتي اقتناؤها للمساهمة في تجهيز الفريق الرياضي المذكور، الذي يلعب ضمن مجموعة الهواة شطر الشمال، ضمن البرنامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار شراكة مع المجلس الإقليمي لتاونات والمديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة وجمعية الاتحاد الرياضي لتاونات.

وجرى بهذه المناسبة، والتي يُخلد فيها انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هذه السنة تحت شعار "التعليم الأولي، رافعة للتنمية المتوازنة وعماد تأهيل الرأسمال البشري"، تنظيم لقاء تواصلي بمقر ملحقة عمالة تاونات، قُدّم خلاله عرض حول حصيلة تنزيل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم منذ انطلاقتها في سنة 2005، والخطوط العريضة للمرحلة الثالثة منها.

وفي كلمته الافتتاحية لهذا اللقاء، أكد سليمان الحجام، الكاتب العام للعمالة، على أهمية تخليد هذه الذكرى التي تتزامن مع إطلاق مسلسل تفعيل المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشددا على أهمية إعادة توجيه البرامج التي تدخل في إطارها "للنهوض بالرأسمال البشري والعناية بالأجيال الصاعدة، ودعم الفئات الهشة، بالإضافة إلى اعتماد جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل".

وأشار الحجام، الذي استعرض في كلمته حصيلة المبادرة على مستوى إقليم تاونات، إلى أن اختيار موضوع التعليم الأولي لتخليد هذه الذكرى يجسد الأهمية التي أولتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، مبرزا حصيلة تدخلات المبادرة، منذ انطلاقتها على مستوى الإقليم، في مجال التعليم الأولي، والتي بلغت 42 مشروعا يستفيد منها 1889 طفلا سنويا بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 12 مليون درهم.

وأبرز الكاتب العام لعمالة تاونات أنه تمت برمجة 40 وحدة للتعليم الأولي برسم سنة 2019 في إطار برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة للمرحلة الثالثة، بتكلفة إجمالية تفوق 15 مليون درهم بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، موردا أن عدد المستفيدين من هذه المشاريع يناهز 2000 طفل.

وتميز برنامج تخليد ذكرى المبادرة بعمالة تاونات بتنظيم زيارة لقاعة التعليم الأولي التابعة لمركز التكوين وإدماج المرأة بجماعة تاونات، فضلا عن تقاسم إفطار جماعي مع المستفيدات من دار الطالبة بجماعة ذاتها، وهما المشروعان اللذان تم إنجازهما، في وقت سابق، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.