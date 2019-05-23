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إفطار يُدخل السرور على مرضى السرطان بأكادير

إفطار يُدخل السرور على مرضى السرطان بأكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الخميس 23 ماي 2019 - 07:12

استفاد نزلاء بدار الحياة التابعة لمؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان بمدينة أكادير، ليلة الأربعاء، من إفطار جماعي، نظمته جمعية "إشراقة أمل للتنمية الشاملة"، بشراكة مع دار الحياة.

وانطلق الحفل بعد الإفطار الجماعي الذي جمع أعضاء ومنخرطي الجمعية، إضافة إلى نزلاء وأطر دار الحياة، وكذلك بعض الضيوف والمدعوين، إلى جانب فعاليات فنية وإعلامية.

وقال محمد المومن، عن جمعية "إشراقة أمل للتنمية الشاملة"، إن الهدف من هذه المبادرة يكمن في "تنمية روح التضامن مع مرضى السرطان، نزلاء دار الحياة في أكادير، ومشاركتهم هذا الإفطار، ينبع من الرغبة في التخفيف من معاناتهم، بالتقرب منهم وإدخال السرور والطمأنينة على نفوسهم".

وأضاف المتحدّث أن الغاية وراء تنظيم هذا الإفطار الجماعي واستهداف نزلاء "دار الحياة" هي تحسيس المرضى بكون هذه المؤسسة ليست فقط "فضاء خاصا بهم لاجترار الألم، بل فضاء يمكن أن تشاركهم فيه الجمعيات والفعاليات المختلفة تلك المعاناة، حتى يُحسوا بتضامن المجتمع معهم، بتقاسم لحظات من الفرجة والفرح، قد يُنسيهم مرارة المرض".

يُشار إلى أن الإفطار الجماعي تلته فقرات فنية متنوعة، أحيتها فرق موسيقية من أكادير وكلميم، ليتم اختتام هذا النشاط التطوعي بوجبة عشاء جماعية، جمعت المرضى والمدعوين وأعضاء الجمعية.

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