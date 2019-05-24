شراكات تُعزز انفتاح المدارس على محيطها بكلميم

رشيد بيجيكن من أكادير

وقعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم واد نون وكل من جمعية رمال للتنمية الأسرية بكلميم، والمنظمة المغربية لحماية حقوق الطفل-فرع كلميم، والجمعية المغربية السلام للرڭبي 13 بكلميم، الأربعاء، اتفاقيات شراكة وتعاون في مجالات دعم الأسرة والنساء ضحايا العنف، ونشر ثقافة حقوق الطفل، والتعريف برياضة الرڭبي وتأهيلها بمؤسسات التربية والتكوين بالجهة.

وتسعى الاتفاقية الأولى، وفقا لبلاغ صادر عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بكلميم واد نون، إلى "دعم الأسرة والنساء ضحايا العنف بمؤسسات التربية والتكوين بالجهة، من خلال الاستفادة من خدمات مركز جسور للاستماع والتوجيه، إضافة إلى توفير الدعم النفسي والقانوني والحقوقي والاجتماعي والصحي، والتأهيل والمساعدة على بناء أسرة مستقرة، فضلا عن التوعية والتثقيف والتكوين في مجال الأسرة ومحاربة العنف ضد النساء".

أما الاتفاقية الثانية، فتروم، بحسب البلاغ ذاته، "الارتقاء والنهوض بالأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، ونشر ثقافة حقوق الطفل من خلال تنظيم ورشات تحسيسية ودورات تكوينية لفائدة الأطر التربوية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للتلميذات والتلاميذ، مع تفعيل دور مركز الاستماع والتوجيه لضحايا العنف منهم".

وتهدف الاتفاقية الثالثة إلى "تأهيل رياضة الرڭبي والتعريف بها وتشجيع مختلف الفئات العمرية على ممارستها، عبر القيام بدورات تكوينية وحملات تحسيسية ذات صبغة رياضية في مجال رياضة الركبي 13 لفائدة التلميذات والتلاميذ الراغبين في ممارسة هذه الرياضة والتعريف بها، إضافة الى تأطير الأساتذة ذوي الاختصاص الرياضي، وتنظيم تظاهرات رياضية على شكل دوريات محلية، إقليمية وجهوية".

وأورد بلاغ أكاديمية التربية والتكوين بكلميم واد نون أن هذه الاتفاقيات الثلاث، التي وقعها عن الأكاديمية مديرها عبد الله بوعرفه، إلى جانب الجمعيات والمنظمات المعنية، تندرج في إطار "تنفيذ مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين الداعية لانفتاح المؤسسات التعليمية على محيطها، ونسج علاقات جديدة بين المدرسة وفضائها البيئي والمجتمعي والثقافي والاقتصادي، وكذا في سياق تنزيل وأجرأة الرؤية الاستراتيجية 2015/2030 لإصلاح المنظومة التربوية في شقها المتعلق بتعزيز التعبئة المجتمعية حول المدرسية المغربية من خلال تقوية وتشجيع وخلق شراكات هادفة مع الجمعيات".