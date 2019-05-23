24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:35
|05:18
|12:29
|16:09
|19:32
|21:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نشر ثقافة الخط العربي
- "نواكشوط الكتابة".. تلك البئر الخضراء
- بوفال يهزم ميسي ويتوج أفضل مراوغ في "الليغا"
- شنو الفرق: الأكل في رمضان
- تحقيق قضائي رسمي مع الخليفي في "تهم فساد"
هذه تفاصيل النظام الأساسي الجديد لموظفي أسلاك الأمن الوطني (5.00)
مرجعيات الفلسفة الغربية -17- .. سخرية فولتير ومواجهة الكنيسة (5.00)
شبكة نصب تسلب ممتلكات عشرات الضحايا بشيكات "الحبر السري" (5.00)
نقابات تعليمية تراهن على إسقاط التعاقد في جولات "حوار أمزازي" (5.00)
- غضب أمازيغي يرافق قرار إلغاء إصدار أوراق مالية بحرف "تيفيناغ" - (81)
- مشاريع عملاقة .. "برج محمد السادس" أعلى ناطحة سحاب في إفريقيا - (76)
- فعاليات تتهم قرار" النواب" بشأن أمازيغية الأوراق المالية بالعنصرية - (72)
- استطلاع: قراء هسبريس يثمّنون أداء لقجع على رأس جامعة الكرة - (57)
- غياب مؤشرات الغاز بآبار المغرب يخيّب آمال مستكشفين بريطانيين - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مشاريع المخطط التنموي ترى النور في إقليم أسا
تخليدا للذكرى الرابعة عشر لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، نظمت عمالة إقليم أسا ــ الزاك احتفالا أشرف خلاله يوسف خير، عامل الإقليم، رفقة وفد رسمي ضم مختلف فعاليات الإقليم من منتخبين وسلطات محلية ورؤساء مصالح خارجية، وأعضاء اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وممثلين عن المجتمع المدني، على تدشين وإعطاء انطلاقة الشروع في الاستفادة من مركبين اجتماعيين جديدين بالمنطقة.
الإقليم الحدودي أسا عرف تدشين فضاء هو الأول من نوعه بالمنطقة "متعدد الوظائف للمرأة"، تم إنجازه ضمن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع مؤسسة التعاون الوطني.
المشروع شكل فضاء للقرب لفائدة النساء في وضعية صعبة، وهيأ آلية للتأهيل والتمكين الاقتصادي واكتساب المعارف في مجال الحقوق والمساواة بين الجنسين، لفائدة النساء في وضعية صعبة والفتيات المنقطعات عن الدراسة.
وتتركز مهام هذا الصرح النسوي في تقديم خدمات الاستقبال والاستماع والتوجيه والارشاد القانوني والإيواء المؤقت، بالإضافة إلى تتبع وتقييم خدمات التكفل، والمواكبة الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية، وتوجيه النساء ضحايا العنف نحو متدخلين متخصصين.
مدينة الزاك هي الأخرى كانت على موعد مع تدشين وافتتاح المركب الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يهتم بإعطاء هذه الشريحة فرصة للاندماج في الأوساط الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الاستقلالية، ويوفر كل أشكال التربية والتعليم والتأهيل للأشخاص في وضعية إعاقة وفقا للطرق الحديثة والتقنيات المخصصة لكل إعاقة.
المركب أشرفت على إنجازه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بشراكة مع عمالة إقليم أسا ــ الزاك، ومؤسسة التعاون الوطني، وبلدية الزاك، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات.
ويأتي إنشاء هذا المركب الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة انسجاما مع مقتضيات البرنامج الثاني من المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023، ويرتبط بمواكبة الأشخاص في وضعية هشة، ويهم بالأساس 11 فئة ذات أولوية قصوى.