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كُتّاب وآراء
"العاصمة" تنفي تخصيص حافلات خاصة بالنساء
نفت مؤسسة التعاون بين الجماعات "العاصمة" بشكل قاطع تخصيصَ أي حافلات وردية للنقل الحضري للنساء، أو الإعلان عن توظيف أي سائقات لهذا الغرض من طرف جماعة الرباط.
وبحكم اختصاص "العاصمة" في تدبير قطاع النقل الحضري بواسطة الحافلات داخل التجمع الحضري الرباط - سلا - تمارة، وصف بلاغ لمُدِيرِيتها العامة ما تداوله أحد المواقع الإلكترونية حول تخصيص حافلات نقل للنساء وتوظيف سائقات لهذا الغرض، بـ"الخبر العاري من الصحة الذي لا يستند إلى أي أساس".
وذكرت مؤسسة التعاون بين الجماعات "العاصمة"، في البلاغ نفسه، أنها قد أبرمت عقدة جديدة لتدبير قطاع النقل الحضري بواسطة الحافلات في الرباط - سلا - تمارة مع فاعل جديد، نافية أن تكون قد تضمّنت هذه العقدةُ ذكرَ تخصيصِ أي حافلات للنساء.