24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3405:1712:2916:0919:3221:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الحافي يقدّم شهادات تصنيف مواقع جديدة في "رامسار" الإيكولوجية (5.00)

  2. "التجمع الدستوري" يدعم إصدار النقود بالأمازيغية (5.00)

  3. المصالح الأمنية تُجفف أحياء الدار البيضاء من ترويج "القرقوبي" (5.00)

  4. بوصوف يستحضر مسار شخصيات مغربية تاريخية .. الشريف الإدريسي‎ (5.00)

  5. البيانات المفتوحة تبوئ المغرب صدارة شمال إفريقيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | "العاصمة" تنفي تخصيص حافلات خاصة بالنساء

"العاصمة" تنفي تخصيص حافلات خاصة بالنساء

"العاصمة" تنفي تخصيص حافلات خاصة بالنساء
هسبريس من الرباط
الجمعة 24 ماي 2019 - 13:44

نفت مؤسسة التعاون بين الجماعات "العاصمة" بشكل قاطع تخصيصَ أي حافلات وردية للنقل الحضري للنساء، أو الإعلان عن توظيف أي سائقات لهذا الغرض من طرف جماعة الرباط.

وبحكم اختصاص "العاصمة" في تدبير قطاع النقل الحضري بواسطة الحافلات داخل التجمع الحضري الرباط - سلا - تمارة، وصف بلاغ لمُدِيرِيتها العامة ما تداوله أحد المواقع الإلكترونية حول تخصيص حافلات نقل للنساء وتوظيف سائقات لهذا الغرض، بـ"الخبر العاري من الصحة الذي لا يستند إلى أي أساس".

وذكرت مؤسسة التعاون بين الجماعات "العاصمة"، في البلاغ نفسه، أنها قد أبرمت عقدة جديدة لتدبير قطاع النقل الحضري بواسطة الحافلات في الرباط - سلا - تمارة مع فاعل جديد، نافية أن تكون قد تضمّنت هذه العقدةُ ذكرَ تخصيصِ أي حافلات للنساء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - simou الجمعة 24 ماي 2019 - 13:59
باينا غادا تكون غير فرنسا عوتاني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
2 - حميد الجمعة 24 ماي 2019 - 14:03
أصبح كل من له علاقة بالحشمة والحياء تهمة في هذا البلد. أصبح الدين غريبا كما أخبر بذلك الرسول الكريم عليه ازكى الصلوات والتسليم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
3 - ام سلمى الجمعة 24 ماي 2019 - 14:19
وكأنها جريمة يجب الاسراع في نفي وقوعها او وصمة عار ستلاحقكم .عجبا لهؤلاء المسؤولين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.