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توقعات مديرية الأرصاد لأحوال الطقس اليوم السبت

توقعات مديرية الأرصاد لأحوال الطقس اليوم السبت
هسبريس - و.م.ع
السبت 25 ماي 2019 - 06:10

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يبقى الطقس حارا شيئا ما بالجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا شرق الواجهة المتوسطية، وشمال المنطقة الشرقية مع احتمال نزول قطرات مطرية متفرقة.

وستتشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، مصحوبة بكتل ضبابية على سواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى.

وعدا ذلك، ستبقى الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح من القطاع الشمالي ومعتدلة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية، والمنطقة الشرقية والوسط، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي الجهات.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و13 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و26 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 20 و28 درجة بالمرتفعات، وبالمنطقة الشرقية وبالسواحل، وما بين 28 و34 درجة بكل من منطقة السهول الشمالية والوسطى، وهضاب الفوسفاط ووالماس، ومنطقة سوس، وشمال-غرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 34 و40 درجة بالجنوب-الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين كاب سيم وطرفاية، وهائجا بباقي السواحل.

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