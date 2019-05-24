وجهة أكادير تتجاوز سقف مليون ليلة سياحية‎

هسبريس من الرباط

أفادت الإحصائيات الصادرة عن المجلس الجهوي للسياحة لأكادير ـ سوس ماسة بتجاوز وجهة أكادير سقف مليون ليلة سياحية خلال الشهور الثلاثة الأولى من سنة 2019.

وبلغ مجموع الليالي المسجلة في مختلف الفنادق والنوادي والإقامات السياحية المصنفة في هذه الوجهة مع متم مارس الماضي 1 مليون و179 ألفا و951 ليلة، وفق بلاغ للمجلس توصلت به هسبريس.

وحققت أكادير خلال الشهور الثلاثة الأولى من السنة الجارية زيادة في عدد ليالي المبيت بلغ معدلها 6.63 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2018، التي وصل فيها عدد المبيتات 1 مليون و106 آلاف و537 ليلة.

وجاء السياح الوافدون من فرنسا في المقدمة من حيث عدد ليالي المبيت في مختلف وحدات الإيواء السياحي المصنفة في هذه الوجهة خلال الفترة ما بين فاتح يناير ونهاية مارس 2019؛ وذلك بمجموع 301 ألف و748 ليلة، مسجلين بذلك ارتفاعا بمعدل 13.18 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2018، التي بلغ فيها عدد الليالي السياحية المحسوبة على هذه الفئة 266 ألفا و620 ليلة.

وتأتي في الرتبة الثانية الليالي المحسوبة على السياح القادمين من ألمانيا، إذ سجلت المبيتات المحسوبة على هذه الفئة من السياح تحسنا بمعدل 4.69 في المائة، لترتفع إلى 229 ألفا و883 ليلة نهاية مارس 2019، مقابل 219 ألفا و580 ليلة مع متم مارس 2018.

واحتلت ليالي المبيت المحسوبة على السياح الإنجليز الرتبة الثالثة بمجموع 186 ألفا و154 ليلة خلال الشهور الثلاثة الأولى من السنة الجارية، مسجلة ارتفاعا بمعدل 23.35 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2018 التي بلغ فيها عدد ليالي المبيت المحسوبة على هذه الفئة من السياح 150 ألفا و918 ليلة.

وجاءت ليالي المبيت المحسوبة على السياح الوافدين على مدينة الانبعاث من مختلف المدن المغربية في الرتبة الرابعة، وسجلت بدورها ارتفاعا بمعدل 16.54 في المائة مع متم الشهر الثالث من السنة الجارية، إذ وصلت مجموع ليالي المبيت 155 ألفا و613 ليلة، بينما كانت في حدود 133 ألفا و532 ليلة سياحية نهاية مارس 2018.

وسجل معدل الملء في مختلف الفنادق والنوادي والإقامات السياحية المصنفة في وجهة أكادير خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 1.70 في المائة.