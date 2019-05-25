مشاريع تنموية تعزز بنيات جماعة "أولاد ناصر"

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

أشرف محمد قرناشي، عامل إقليم الفقيه بن صالح، أمس الجمعة، على تدشين ملعب سوسيو رياضي للقرب بأولاد إيلول بجماعة أولاد ناصر، بلغت تكلفته 60 مليون سنتيم، موزعة في إطار شراكة بين المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح الذي ساهم بـ 12 مليون سنتيم، والمجلس الجماعي لأولاد ناصر بـ 18 مليون سنتيم، زائد القطعة الأرضية، ووزارة الشباب والرياضة بـ 30 مليون سنتيم.

ويهدف هذا المشروع، يقول أحمد دامو، المدير الإقليمي للشباب والرياضة بالفقيه بن صالح، إلى تعزيز البنيات التحتية الرياضية لجماعة أولاد ناصر الترابية، والنهوض بالأنشطة الرياضية المحلية، ومحاربة الانحراف والإدماج السوسيو- رياضي للساكنة المستهدفة من خلال ولوج أوسع للتجهيزات والخدمات الأساسية، وكذا تجسيد سياسة القرب في هذا المجال ذي الصلة بالناشئة.

إلى ذلك، اطلع عامل الإقليم، رفقة المندوب الإقليمي للصحة ورئيس الجماعة الترابية والمنتخبين وفعاليات جمعوية، على أرضية بأولاد قيشو سيتم تخصيصها لبناء مركز جماعاتي أو قاعة للعلاج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية، حيث يرتقب أن "يستهدف المشروع ساكنة أولاد فرج وأولاد قيشو وحد بوموسى وأولاد ناصر"، يقول عبد الرزاق فضلي، رئيس الجماعة، لهسبريس، مضيفا أنه سيتم إنجاز قاعة مماثلة بدوار أولاد الجابري في حالة ما تمت الموافقة على الوعاء العقاري.

وخلال الزيارة ذاتها، اطلع قرناشي على سير الأشغال بالشطر الثاني من مشروع الطرق الذي سيتم خلاله إنجاز 16.5 كلم بتراب الجماعة بتكلفة تصل إلى مليار و200 مليون سنتيم، بعد الشطر الأول الذي أنجز خلاله 17 كلم، في إطار شراكة مع المجلس الإقليمي بتكلفة بلغت حوالي مليار و300 مليون سنتيم. ويهدف هذا المشروع في مجموعه، حسب معطيات أعضاء اللجنة التقنية، إلى تقوية الشبكة الطرقية بالجماعة وفك العزلة عن عدد من دواويرها القروية.

وفي السياق ذاته، وتخليدا للذكرى الرابعة عشرة لتأسيس المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قام عامل الإقليم ومندوب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس العلمي بالفقيه بن صالح والمدير الإقليمي لوزارة التربية والتكوين وعدد من رؤساء المصالح بزيارة "مدرسة الرحمان للتعليم العتيق وتدريس العلوم الشرعية" بدوار الخلالطة، التي يدرس بها أزيد من 150 متعلما ومتعلمة، حيث تمت الموافقة، بعد الاطلاع على جميع مرافقها، على إعادة هيكلتها حتى تتمكن من الاضطلاع بالأدوار التعليمية المنوطة بها على أحسن وجه.