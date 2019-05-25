السلطات تهدم 78 بناية عشوائية بقصبة تادلة

حميد رزقي

قامت السلطات المحلية بقصبة تادلة بإقليم بني ملال بهدم 78 بناية عشوائية بمنطقة آيت الثلث بمدينة قصبة تادلة.

وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس، تندرج العملية في إطار عمليات التصدي لانتشار البناء العشوائي بالإقليم التي تقوم بها السلطات المحلية، تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير.

كما أن الحملة، تضيف المعطيات ذاتها، تدخل في إطار التدابير والإجراءات التي اتخذتها السلطات الإقليمية للحد من ظاهرة البناء العشوائي ولإيقاف النزيف العمراني الذي تعرفه المدن والمراكز بإقليم بني ملال.

وتشمل هذه الإجراءات تفعيل مقتضيات القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات في حق المخالفين في ميدان التعمير كالتجزيء السري وتقسيم العقارات دون احترام المسطرة القانونية الجاري بها العمل في هذا الباب.