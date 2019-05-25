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كُتّاب وآراء
السلطات تهدم 78 بناية عشوائية بقصبة تادلة
قامت السلطات المحلية بقصبة تادلة بإقليم بني ملال بهدم 78 بناية عشوائية بمنطقة آيت الثلث بمدينة قصبة تادلة.
وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس، تندرج العملية في إطار عمليات التصدي لانتشار البناء العشوائي بالإقليم التي تقوم بها السلطات المحلية، تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير.
كما أن الحملة، تضيف المعطيات ذاتها، تدخل في إطار التدابير والإجراءات التي اتخذتها السلطات الإقليمية للحد من ظاهرة البناء العشوائي ولإيقاف النزيف العمراني الذي تعرفه المدن والمراكز بإقليم بني ملال.
وتشمل هذه الإجراءات تفعيل مقتضيات القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات في حق المخالفين في ميدان التعمير كالتجزيء السري وتقسيم العقارات دون احترام المسطرة القانونية الجاري بها العمل في هذا الباب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
لان هولاء هم مواطنين مغاربة كان من الأجدر ايجاد حلول لإعادة أيوائهم في ضروف إنسانية ولا يتركهم ضحية الرشوة والفساد والاغتناء السريع من طرف لوبيات الفساد وتدمير ما وفروه لعشرات السنين وينتج عنه تأزيم الوضعية الاجتماعية والاحتقان !!
الى متى والى اين ؟؟
داك الساعة المواطن عسل كتقاضيو لفلوس كيولي المواطن قطران مخالف للقانون
حسبنا الله ونعم الوكيل ف المسؤولين ديال هاد لبلاد