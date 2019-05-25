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كُتّاب وآراء
إفطار رمضاني يلم نزلاء ومعتقلين بإدارة سجن وزان
نظم السجن المحلي بمدينة وزان، الجمعة، إفطارا رمضانيا على شرف النزلاء الأحداث والنساء بالمؤسسة السجنية، بهدف نقل أجواء الشهر الفضيل وتحسين ظروف الاعتقال والمعتقلين، بحضور فعاليات مدنية وجمعوية وممثلين عن السلطات المحلية.
إبراهيم رواحي، مدير السجن المدني بوزان، قال إن "إدارة المؤسسة أبت إلا أن تنظم إفطارا جماعيا بتنسيق مع جمعية فنون وزان، في سياق العمل الاجتماعي نسطره على طول السنة، بهدف أنسنة ظروف الاعتقال وإدخال البهجة والسرور على قلوب النزلاء مع أسرتهم الثانية من أطر وموظفي المؤسسة".
وأضاف المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الحفل وعلى غرار باقي الأنشطة، "يساهم في مد جسور التواصل بين النزلاء ومحيطهم الخارجي بشكل يساهم في اندماجهم وسط المجتمع بعد الإفراج عنهم وقضاء فترة تهذيب السلوك".
وأكد رواحي أن "نوعية الأنشطة تؤكد أن أبواب السجن مفتوحة أمام الحرية ومغلقة في وجه الجريمة فقط"، في إشارة إلى كون المعتقلين يعيشون ظروفا شبيهة بتلك التي يقضونها بمنازلهم في جو أسري وأخوي يسوده الاحترام المتبادل.