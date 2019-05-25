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كُتّاب وآراء
مأدبة إفطار جماعية تُسعد نزلاء الخيرية ببني ملال
نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية ببني ملال، مساء الجمعة، مأدبة إفطار جماعية لفائدة نزلاء الخيرية الإسلامية من تلميذات وتلاميذ ومسنين.
وتروم المبادرة، بحسب معطيات حصلت عليها هسبريس، إحياء قيم التضامن الإنساني بمناسبة شهر رمضان الأبرك، وإشاعة روح التكافل بين شرائح المجتمع، ومشاركة هذه الفئة التي تتكون من مسنين في أمس الحاجة إلى رعاية وعطف وحنان، ومن تلامذة بعض الأسر المعوزة بالمناطق القروية النائية الذين يتابعون دراستهم بمختلف المؤسسات التعليمية بمدينة بني ملال، أجواء الشهر الفضيل.
وتـأوي هذه المؤسسة الخيرية، تورد المعطيات ذاتها، 36 من الأشخاص المسنين (18 مسنا و18 مسنة)، إضافة إلى 23 تلميذا و53 تلميذة، ينحدرون من أسر معوزة تنتمي للمناطق القروية التي تفتقر إلى تواجد مؤسسات تعليمية متخصصة تمكنهم من متابعة وإتمام دراستهم حسب التخصصات التي يرغبون فيها.
حضر هذه المبادرة الإحسانية، التي تندرج في إطار تخليد الذكرى الـ 14 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة، رئيس المجلس الإقليمي ورئيس المجلس الجماعي لبني ملال، وممثل المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة، ورئيس المجلس العلمي المحلي، والمندوب الجهوي للشؤون الإسلامية، إضافة الى شخصيات عسكرية وأمنية ومدنية.