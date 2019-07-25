منظمة حقوقية ترفض تحريض قاصرين بالعيون

هسبريس من الرباط

بعد الأحداث العنيفة التي شهدتها مدينة العيون، عقب خروج شباب المدينة على غرار باقي المدن المغربية الأخرى للاحتفال بفوز المنتخب الجزائري بكأس الأمم الإفريقية، يوم الجمعة المنصرم، ووفاة شابة نتيجة حادثة سير؛ قدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التعازي لأسرة الفقيدة، معلنة التضامن معها في هذا الحادث المؤلف.

ووفق بيان للمنظمة، توصلت به هسبريس، فإنها "تسجل بإيجابية فتح التحقيق في الحادث، وتطالب بالإعلان عن نتائج ذلك، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات".

وأضاف البيان نفسه أنه "يندد بشدة استعمال الأطفال القاصرين في مثل هذه الأحداث، التي أكدتها التسجيلات الصوتية لبالغين يحرضون على تدمير إحدى سيارات قوات الأمن".

وشددت الوثيقة نفسها على "تمكين المعتقلين على إثر هذه الأحداث من شروط المحاكمة العادلة، مع إطلاق سراح الأطفال منهم إن كانوا متواجدين ضمن المعتقلين".