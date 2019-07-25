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كُتّاب وآراء
منظمة حقوقية ترفض تحريض قاصرين بالعيون
بعد الأحداث العنيفة التي شهدتها مدينة العيون، عقب خروج شباب المدينة على غرار باقي المدن المغربية الأخرى للاحتفال بفوز المنتخب الجزائري بكأس الأمم الإفريقية، يوم الجمعة المنصرم، ووفاة شابة نتيجة حادثة سير؛ قدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التعازي لأسرة الفقيدة، معلنة التضامن معها في هذا الحادث المؤلف.
ووفق بيان للمنظمة، توصلت به هسبريس، فإنها "تسجل بإيجابية فتح التحقيق في الحادث، وتطالب بالإعلان عن نتائج ذلك، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات".
وأضاف البيان نفسه أنه "يندد بشدة استعمال الأطفال القاصرين في مثل هذه الأحداث، التي أكدتها التسجيلات الصوتية لبالغين يحرضون على تدمير إحدى سيارات قوات الأمن".
وشددت الوثيقة نفسها على "تمكين المعتقلين على إثر هذه الأحداث من شروط المحاكمة العادلة، مع إطلاق سراح الأطفال منهم إن كانوا متواجدين ضمن المعتقلين".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
هاذا هوا الحماق بعينيه
الفريق الوطني الجزائري فاز بالكاس وفرحو معاه كثير من المغاربة ولكن المخربين بغاو لينا الخسران في الأرواح والممتلكات
وكلنا عليهوم الله
الاطفال القاصرين فوضاويين بعض الشيء ولكن الفوضى ديالهوم تبقى مقبولة ومفهومة ان كانت عفوية
خلاصة القول راه كاين القانون وكاينين حماة امن وسلامة المواطنين
الحمد لله
البوليزاريو بداو كايلعبو رجليه في الموج وما عارفش باش غادي يسالي الحراك في الجارة الشرقية ولهاذا بدا كايتلصق على اي حاجة لعلها تشفع ليه عند الحكام القادمين في الجزائر
أتمنى أن تنصلح أمور إخواننا الجزائريين باليمن والتقدم والازدهار والتعاون معنا على ما ينفع الجانبين
لقد ضاعت منا ومنهم سنين عديدة كان يمكن ان تستغل للغد الأفضل للجميع
نسال الله العلي القدير ان يلهمنا واياهم كل ما فيه الخير للبلدين آمين