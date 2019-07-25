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الرئيسية | جهات | منظمة حقوقية ترفض تحريض قاصرين بالعيون

منظمة حقوقية ترفض تحريض قاصرين بالعيون

منظمة حقوقية ترفض تحريض قاصرين بالعيون
هسبريس من الرباط
الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 21:10

بعد الأحداث العنيفة التي شهدتها مدينة العيون، عقب خروج شباب المدينة على غرار باقي المدن المغربية الأخرى للاحتفال بفوز المنتخب الجزائري بكأس الأمم الإفريقية، يوم الجمعة المنصرم، ووفاة شابة نتيجة حادثة سير؛ قدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التعازي لأسرة الفقيدة، معلنة التضامن معها في هذا الحادث المؤلف.

ووفق بيان للمنظمة، توصلت به هسبريس، فإنها "تسجل بإيجابية فتح التحقيق في الحادث، وتطالب بالإعلان عن نتائج ذلك، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات".

وأضاف البيان نفسه أنه "يندد بشدة استعمال الأطفال القاصرين في مثل هذه الأحداث، التي أكدتها التسجيلات الصوتية لبالغين يحرضون على تدمير إحدى سيارات قوات الأمن".

وشددت الوثيقة نفسها على "تمكين المعتقلين على إثر هذه الأحداث من شروط المحاكمة العادلة، مع إطلاق سراح الأطفال منهم إن كانوا متواجدين ضمن المعتقلين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - محمود الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 21:43
يجب إنزال أقصى العقوبات على كل من خولت له نفسه المس بأمن واستقرار الوطن دون تمييز بين المواطنين عبر كل جهات المملكة
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106
2 - مغربي أصيل الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 21:49
اين حقوق رجال الامن المصابون ومن يدافع عنهم ؟ اين حقوق الممتلكات الخاصة والعامة التي خربت ،لا لاطلاق سراح من هان وروع وخرب كيف ماكان سنه يا جمعية حقوق الظلمة ارجعوا للامن هيبته ،تحي من اعماق قلبي الى كل رجال الامن الاعزاء .
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112
3 - مخاغبرات الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 21:51
انصار البوليزاريو خرجو للاحتفال بفوز ممولتهم الجزائر وخرج حتى الهروي للاحتفال بعدوة البلاد.الالاف ماتو والملايير خسرت في الصحراء.واش لي كانو ب 4x4 وهاجمو قناة العيون والادارات قاصرون?لماذا لم يعتقل احد?اين المخابرات(زعما تايعاونو الدول المتقدمة في محاربة الارهاب)
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76
4 - fidel marocain الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 22:07
القاصرين الذين يقومون بأعمال تخريبية يعاقبون بوضعهم في إصلاحيات وليس بعثهم إلى منازلهم
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39
5 - الواقع الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 22:11
للأسف قوات الأمن من شرطة ودرك و مخزن هي التي تدفع ثمن تعدد أوجه الدولة، مرة تجرح مرة تداوي. حسب المصالح المبهمة. إلى كاين شي قانون ف هاد البلاد يتطبق على الجميع بدون استثناء اما إلى مكانش خلينا نمشيو نقلبو على شي حرفة أخرى لقد طفح الكيل.
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27
6 - omar الأربعاء 24 يوليوز 2019 - 22:14
ما جبناش كاس افريقيا ونزيدوها بأعمال الشغب
هاذا هوا الحماق بعينيه
الفريق الوطني الجزائري فاز بالكاس وفرحو معاه كثير من المغاربة ولكن المخربين بغاو لينا الخسران في الأرواح والممتلكات
وكلنا عليهوم الله
الاطفال القاصرين فوضاويين بعض الشيء ولكن الفوضى ديالهوم تبقى مقبولة ومفهومة ان كانت عفوية
خلاصة القول راه كاين القانون وكاينين حماة امن وسلامة المواطنين
الحمد لله
البوليزاريو بداو كايلعبو رجليه في الموج وما عارفش باش غادي يسالي الحراك في الجارة الشرقية ولهاذا بدا كايتلصق على اي حاجة لعلها تشفع ليه عند الحكام القادمين في الجزائر
أتمنى أن تنصلح أمور إخواننا الجزائريين باليمن والتقدم والازدهار والتعاون معنا على ما ينفع الجانبين
لقد ضاعت منا ومنهم سنين عديدة كان يمكن ان تستغل للغد الأفضل للجميع
نسال الله العلي القدير ان يلهمنا واياهم كل ما فيه الخير للبلدين آمين
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20
7 - محماد الوجدي مول المحلبة الخميس 25 يوليوز 2019 - 00:36
الواقع أن عصابة البوليزاريو بالغت في أعمال العنف والشغب في مدينة العيون مؤخرا ...العيون هي مدينة مغربية مثل سطات ودمنات وطنجة وغيرها من المدن المغربية .. ان تقوم عناصر مرتزقة البوليزاريو بالتخريب وتهديد الأمن في مدينة مغربية أمر غير مقبول .. على مصالح الأمن أن تتصدى إلى المشاغبين وتستعمل القوة لحماية سلامة المواطنين والأمن العام ... ان تعتقد عناصر مرتزقة البوليزاريو أن مدينة العيون محتلة كما يزعمون على مصالح الأمن أن تتصدى وبحدة إلى وباستعمال القوة المفرطة في حق المتمردين اللذين يهددون الأمن القومي ..على السلطات الامنية المغربية أن تتخذ قرار التصدي كما فعلت اسبانيا و اسوة بها بإسبانيا مع مشاغبي كطالونيا اللذين تدخل الأمن الإسباني لحماية الأمن العام والأمن القومي... ولتذهب الجمعيات الحقوقية إلى الجحيم ... لماذا تصمت هذه الجمعيات على ما قامت به اسبانيا في كطالونيا الإقليم الذي يسعى إلى الانفصال .. يجب أن لا نخشى هذه الجمعيات ونرد عليها بعنف بل نشجب تدخلاتها التي ترمي إلى الإساءة إلى المملكة المغربية... ونكرر .ليذهب الجميع إلى الجحيم..
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