إقليم العرائش يخلد ذكرى عيد العرش بمشاريع تنموية

هسبريس من العرائش

أشرف العالمين بوعاصم، عامل إقليم العرائش، الأربعاء، على إعطاء انطلاقة أشغال عدد من المشاريع، بحضور المصالح الخارجية وبرلمانيي الإقليم ورئيس المجلس الإقليمي وممثلة وكالة تنمية أقاليم الشمال ورئيس المجلس الجماعي بمدينة القصر الكبير، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى العشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش.

وجاء في معطيات حصلت عليها هسبريس أن المشاريع همّت "بناء 3 أسواق القرب، من أجل إعادة الاعتبار للمجال التجاري الذي أصبح يعاني من عدد من الإكراهات، في ظل التحديات التي تعرفها الأسواق وبنيتها التحتية، ويأتي ذلك إسهاما من الجماعة في النهوض بالقطاع التجاري وتطويره، وعصرنة بعض القطاعات التجارية بالمدينة، حيث تمت برمجة عدد من المشاريع ذات الطابع التجاري والاجتماعي والتنموي، منها المتعلقة بإنشاء وتأهيل وتوسعة عدد من الأسواق بالمدينة".

وتهدف هذه المشاريع أساسا إلى "توفير فضاءات تجارية ملائمة تستجيب لمعايير عرض المنتوج وتحسين وصيانة المحيط البيئي وتوفير شروط السلامة والأمان والنظافة، وتحسين عدد من المرافق الخدماتية الموازية التي يمكن أن تسهم في الرفع من الرواج التجاري، وتجعل من هذه الأسواق مركز جذب للزبون".

وأشرف عامل الإقليم والوفد المرافق له على "تدشين الممر تحت أرضي المرينة، باعتباره مشروعا حيويا هاما يندرج في إطار مشاريع تهم اتفاقية الشراكة التي تجمع جماعة القصر الكبير والمكتب الوطني للسكك الحديدية".

وبالمناسبة ذاتها، تم "إعطاء انطلاقة أشغال ملعب القرب بأولاد حميد الذي يهدف إلى تعزيز البنية الرياضية بالمدينة، ويأتي ذلك وفق رؤية المجلس الجماعي الهادفة إلى النهوض بالوضع الرياضي بالمدينة، ومواجهة الخصاص الذي تعاني منه على مستوى البنية التحتية خاصة، وذلك بدعم من المجلس الاقليمي"، كما تم إعطاء انطلاقة أشغال تهيئة مدخل المدينة باتجاه مدينة شفشاون.