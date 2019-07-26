توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الجمعة

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عموما بطقس حار بكل من داخل البلاد والجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، مع تشكل بعض السحب المنخفضة والكثيفة بالسواحل الوسطى الشمالية والوسطى خلال الليل والصباح.

كما ستنمو سحب أخرى غير مستقرة ومصحوبة بزخات مطرية أحيانا رعدية محليا فوق أقصى جنوب المملكة، وستكون السماء غائمة جزئيا بمرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي والشرق. أما في باقي الجهات الأخرى، فستكون الأجواء مستقرة عموما مع سماء صافية إلى قليلة السحب، مع إمكانية هبوب زوابع رملية بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة القوة إلى محليا قوية من القطاع الشمالي بالجنوب والسواحل الوسطى، بينما ستكون ضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي وشمالية إلى غربية في باقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 22 و27 درجة بالشرق والسهول الغربية للأطلس وداخل سوس والسفوح الجنوبية الشرقية، ومابين 26 و32 درجة بشرق الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، فيما ستتراوح ما بين 17 و22 درجة في باقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 23 و30 درجة جوار السواحل و بالمرتفعات، وما بين 32 و37 درجة بالشرق والسايس والريف والسهول المحيطية الشمالية وغرب الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 37 و43 درجة بكل من سهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وداخل منطقة سوس والسفوح الجنوبية الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس. وستتراوح ما بين 41 و 44 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا على طول سواحل المحيط الأطلسي ما عدا بين كاب سيم وسيدي إفني.