"مؤسسة درعة للخبراء والباحثين" تكذّب بنكيران

هسبريس من الرباط

نفت مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين استفادتها من أيّ دعم من مجلس جهة درعة تافيلالت، برسم دورتي برنامج التميز 2017 /2018 و2018 /2019، مشيرة إلى أن ما جاء على لسان عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، بشأن استفادة المؤسسة سالفة الذكر من دعم يقدر بمليون درهم لا أساس له من الصحة.

وأفادت المؤسسة ذاتها، في بيان تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منه، بأن الدعم الوحيد الذي رصد من مجلس الجهة للمؤسسة يتعلق بتنظيم دورتين سابقتين لمنتدى الخبراء والباحثين سنتي 2016 و2017، ولا يتجاوز 500 ألف درهم صرفت للمؤسسة قبل انطلاق برنامج التميز الخاص بالمرافقة والتكوين التربويين لمتفوقي الجهة.

وذكرت مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين أن هذا البيان جاء تفاعلا مع ما أوردته بعض وسائل الإعلام وتم تداوله من لدن رواد شبكات التواصل الاجتماعي بشأن تصريح للأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، أمس الأربعاء في نشاط حزبي بالقنيطرة، حول ما أسماه استفادة مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين من دعم يقدر بمليون درهم.

وذكر الطيب الصديقي، رئيس مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين، في تصريح لهسبريس، أن الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، قال، أول أمس الأربعاء في كلمة ألقاها أمام شبيبة حزبه بالقنيطرة، إن رئاسة جهة درعة تافيلالت منحت دعما يقدر بـ100 مليون سنتيم من ميزانية الجهة، من أجل صرفها في برنامج التميز ومرافقة متفوقي الجهة لولوج المعاهد العليا، مشددا على أن ما جاء على لسان رئيس الحكومة السابق لا أساس له من الصحة، نافيا بالمناسبة ذاتها أن تكون هناك علاقة تربط بين المؤسسة التي يترأسها وبين حزب العدالة والتنمية.