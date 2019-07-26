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الرئيسية | جهات | "مؤسسة درعة للخبراء والباحثين" تكذّب بنكيران

"مؤسسة درعة للخبراء والباحثين" تكذّب بنكيران

"مؤسسة درعة للخبراء والباحثين" تكذّب بنكيران
هسبريس من الرباط
الجمعة 26 يوليوز 2019 - 10:10

نفت مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين استفادتها من أيّ دعم من مجلس جهة درعة تافيلالت، برسم دورتي برنامج التميز 2017 /2018 و2018 /2019، مشيرة إلى أن ما جاء على لسان عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، بشأن استفادة المؤسسة سالفة الذكر من دعم يقدر بمليون درهم لا أساس له من الصحة.

وأفادت المؤسسة ذاتها، في بيان تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منه، بأن الدعم الوحيد الذي رصد من مجلس الجهة للمؤسسة يتعلق بتنظيم دورتين سابقتين لمنتدى الخبراء والباحثين سنتي 2016 و2017، ولا يتجاوز 500 ألف درهم صرفت للمؤسسة قبل انطلاق برنامج التميز الخاص بالمرافقة والتكوين التربويين لمتفوقي الجهة.

وذكرت مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين أن هذا البيان جاء تفاعلا مع ما أوردته بعض وسائل الإعلام وتم تداوله من لدن رواد شبكات التواصل الاجتماعي بشأن تصريح للأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، أمس الأربعاء في نشاط حزبي بالقنيطرة، حول ما أسماه استفادة مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين من دعم يقدر بمليون درهم.

وذكر الطيب الصديقي، رئيس مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين، في تصريح لهسبريس، أن الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، قال، أول أمس الأربعاء في كلمة ألقاها أمام شبيبة حزبه بالقنيطرة، إن رئاسة جهة درعة تافيلالت منحت دعما يقدر بـ100 مليون سنتيم من ميزانية الجهة، من أجل صرفها في برنامج التميز ومرافقة متفوقي الجهة لولوج المعاهد العليا، مشددا على أن ما جاء على لسان رئيس الحكومة السابق لا أساس له من الصحة، نافيا بالمناسبة ذاتها أن تكون هناك علاقة تربط بين المؤسسة التي يترأسها وبين حزب العدالة والتنمية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - سلاوي الجمعة 26 يوليوز 2019 - 10:26
رئيس الباجدة السابق أصيب بالزهايمر أصبح يخلط بين الدعم الذي يتلقاه شخصيا ودعم الشعب
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44
2 - التباس الجمعة 26 يوليوز 2019 - 10:44
هاد السيد التبس عليه الحق والباطل ، رغم الذل الذي أذلوه لا يريد أن يعتبر ،انتهت مهمتك معهم وجنيت من ذالك أدعية المظلومين عليك لا غير .وسوف تحاسب على كل هذا يوم لا ينفع مال ولا بنون .يا من تفننت في حضور الجنائز أوعظ نفسك أولا .
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35
3 - jawad الجمعة 26 يوليوز 2019 - 10:45
إنه لا يتقن سوى تعظيم ذاته والنفخ في المنجزات التي لاتوجد إلا في مخيلته ، أما المغاربة فلم يروا في تولي تدبير حزبه للشأن العام سوى الكوارث.
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38
4 - مراد الجمعة 26 يوليوز 2019 - 10:49
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى صاحب المقال 1.اتق الله في نفسك وفيما ترمي به الناس.عند الله تجتمع الخصوم
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-29
5 - الكذاب الجمعة 26 يوليوز 2019 - 10:53
لا نود رؤية متزعم سابق في حكومة النفاق الاجتماعي
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21
6 - يلا اسم الجمعة 26 يوليوز 2019 - 10:53
حنا هم الباجدة .حنا من صوت على هذه الشردمة الله ياخد الحق خسائر وراء خسائر زاكورة لم تعرف اي نهوض في عهد هؤولاء الباجدة الذين يستولون على زاكورة.
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24
7 - 7 مليون شهريا الجمعة 26 يوليوز 2019 - 11:03
بن كيران اخد 7مليون في التقاعد وأصبح يضحك على الشعب بخزعبلاته. والعجاب انه ما زال يطمح في المناصب .
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21
8 - بشير الجمعة 26 يوليوز 2019 - 11:27
هذا الرجل لا تكذبه مؤسسة درعة وحدها بل يكذبه جميع المغاربة لانه لم يفي بوعوده الانتخابية بل فعل ضد ما وعد به وآثر مصلحته الشخصية على مصلحة الذين وضعوا ثقتهم فيه وفي حزبه
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9
9 - الزمر الجمعة 26 يوليوز 2019 - 11:35
السلام، على ما يبدو أن السيد بنكران ما يقوله صحيح ، التهجم على السيد بنكران هو خارج الموضوع تماما ، دائما و أبدا يدهب البعض إلى الهجوم عند إكتشاف الحقيقة، في ما يخص مرض ألزهايمر الله ينجينا و نجيكم ، ألا تلاحظون أن الكثر من المغاربة و خاصة أصحاب القرار يلجؤون إلى هذا المرض من أجل مصالحهم الشخصية، قال بنكران قال ألزهايمر.
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-7
10 - محمد الزموري الجمعة 26 يوليوز 2019 - 11:37
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه إنها الغيبة والنميمة إنه القذف هذا إن دل على شيء فإنه يدل على مدى سهولة أذية الأشخاص بدون موجب حق إتقوا الله في أنفسكم ولا تحملوا فشلكم على ظهور الأبرياء واترك الخلق للخالق.
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-6
11 - بوكوص الجمعة 26 يوليوز 2019 - 11:45
أعتقد أن امكانية عودة بن كيران إلى الساحة السياسية أصبحت جد صعبة إن لم تكن مستحيلة لأنه خدم السلطوية وانتصر للمفسدين وشجع الاستفادة من الريع و الامتياز السياسي والاقتصادي واستغلال المقدس الديني من أجل السيطرة و التحكم وإقصاء الآخر، استفاد من معاش جد مريح دون أن يساهم فيه، وظيف أبنائه ومن يدور في فلكه لأنه نجح في سحق مكتسبات وحقوق الموظفين وعموم المواطنين...
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1
12 - Mensonges et insultes الجمعة 26 يوليوز 2019 - 11:45
Les mensonges, les accusations à gauche et à droite et les insultes sont les seuls actions qui restent a ce Monsieur pour s'attaquer à la dignité de ses opposants. Quel bassesse.
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2
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