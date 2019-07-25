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الرئيسية | جهات | شبهات تطوّق ولوج "ماستر حقوق الإنسان" بالرباط

شبهات تطوّق ولوج "ماستر حقوق الإنسان" بالرباط

شبهات تطوّق ولوج "ماستر حقوق الإنسان" بالرباط
هسبريس من الرباط
الخميس 25 يوليوز 2019 - 16:00

شبهات من المرتقب أن تكون لها تداعيات في "كلية الحقوق أكدال" بالرباط خلّفها وضع اسمَي طالبين ضمن لائحة الناجحين في الماستر المتخصص لحقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني، وهي الخاصة بفوج الموظفين والأجراء.

وشدّد عدد ممن دفعوا ملفات الترشح لولوج هذا التكوين العالي على أن المعنيّين بالأمر لم يتم ااستدعاؤهما لاجتياز الامتحان الشفوي أصلا، حيث تخلو لائحة المقبولين لاجتياز الامتحان من اسميهما.

الماستر نفسه سبق أن أغلق في وقت سابق بسبب "خروقات على مستوى التدبير"، ويثير الجدل مجددا بعد أن منحته وزارة التعليم العالي فرصة لإعادة استقبال الطلبة الباحثين.

لائحة الناجحين في الامتحان الشفهي لفئة الموظفين والأجراء، والتي تتوفر هسبريس على نسخة منها مع لائحة المقبولين بعد الامتحان الكتابي، وقع على إقرارها العميد السابق، فضلا عن مسؤولين مباشرين عن الماستر، وأساتذة باحثون بالكلية ذاتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - متتبع الخميس 25 يوليوز 2019 - 16:41
يجب تقديم المسؤولين للمحاكمة على هاذ العمل الشنيع الذي يسيئ للجامعة المغربية
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2 - ساعدوني من فضلكم! الخميس 25 يوليوز 2019 - 17:53
أود ولوج علوم سياسية بنفس الكلية لكنني متردد من آفاق هذه الشعبة!
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