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كُتّاب وآراء
مشاريع تنموية ترى النور بجماعات إقليم كلميم
قام محمد الناجم أبهي، والي جهة كلميم وادنون، الخميس، بتدشين وإعطاء انطلاقة عدة مشاريع تنموية تهم جماعات تغجيجت وتيمولاي وفاصك، بمناسبة الذكرى الـ20 لتربع الملك محمد السادس على العرش.
جماعة فاصك كانت أولى محطات والي كلميم وادنون بمعية الوفد المرافق له، حيث أعطيت انطلاقة مشروع توسيع شبكة الكهرباء بدواوير الجماعة، بشراكة بين وكالة الجنوب ومجلس إقليم كلميم ومديرية الجماعات المحلية وجماعة فاصك.
كما أشرف الناجم أبهي بجماعة تغجيجت على إعطاء انطلاقة مشاريع التطهير السائل ومحطة التصفية وتهيئة ساحة الحرية وتوسيع الإنارة العمومية، إضافة إلى تزويد دوار تحرارت بالطاقة الكهربائية، وفتح المسلك الطرقي الرابط بين دواري مسكراد وتزكي امحمد.
وفي إطار برنامج المخطط الأخضر، تم بجماعة تيمولاي إعطاء انطلاقة إنجاز مشروع غراسة الزيتون بشراكة مع المديرية الإقليمية للفلاحة بكلميم، وذلك على مساحة 70 هكتارا، بغلاف مالي إجمالي يناهز 7.630.000 درهم.