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اختتام مشروع للتربية غير النظامية الرقمية بخريبكة

اختتام مشروع للتربية غير النظامية الرقمية بخريبكة
صالح الخزاعي من خريبكة
الجمعة 26 يوليوز 2019 - 09:20

احتضن المركز السوسيو-تربوي التابع للمجمع الشريف للفوسفاط بخريبكة، مساء الخميس، الحفل الختامي لمشروع التربية غير النظامية الرقمية، الذي تشرف عليه مؤسسة زاكورة للتربية بشراكة مع إدارة المجمّع.

وتضمن الحفل تنظيم مسابقة في الرسم، وتقديم لوحات مسرحية ورقصات تراثية، قبل أن يتم توزيع الشواهد على المشاركين في مسابقات البيئة.

وتم خلال الحفل توزيع مجموعة من الجوائز على الفائزين في المسابقات الثقافية، كما تميز النشاط باختيار "المستفيد المثالي" برسم السنة الدراسية المنصرمة، قبل أن يتم اختتام الحفل بالإعلان عن الفائزين في مسابقة الرسم.

وعن حصيلة مشروع التربية غير النظامية الرقمية، أشار الواقفون وراء المبادرة إلى أن 47 شخصا استفادوا من المشروع، من خلال قضاء 3 سنوات في الدراسة بهدف الحصول على الشهادة الابتدائية.

واستفاد 14 شخصا من الدعم المدرسي المؤهل لولوج مراكز التكوين المهني، فيما بلغ عدد المستفيدين من حصص الدعم المدرسي في مادة اللغة الفرنسية 50 تلميذا بالإعدادي والثانوي.

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