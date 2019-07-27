24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5106:3213:3917:1820:3722:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. "السترات الصفراء" تنظّف الشوارع في تونفيت (5.00)

  2. بنك المغرب يصفي شكايات الزبناء ضد المصارف (5.00)

  3. الفواكه الحمراء المغربية تنال الضوء الأخضر لدخول السوق الأمريكية (5.00)

  4. مصرع سائق درّاجة في حادث مروري نواحي برشيد (5.00)

  5. وهبي: العماري في مأزق نفسي .. وبنشماش يتسلّق ظهر أخنوش (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم السبت

توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم السبت

توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم السبت
هسبريس - و.م.ع
السبت 27 يوليوز 2019 - 06:16

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يظل الطقس حارا نوعا ما إلى حار بكل من الجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية، مع تشكل بعض السحب المنخفضة خلال الليل والصباح بالقرب من السواحل الوسطى الشمالية والوسطى ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية. وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي ربوع المملكة مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة القوة إلى محليا قوية من القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب بالأقاليم الجنوبية والواجهة المتوسطية وبصفة محلية بالسواحل الوسطى بينما ستكون ضعيفة إلى معتدلة في باقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 و 19 درجة بكل من المرتفعات والسايس وسهول المحيط الأطلسي، ومابين 20 و25 درجة بالقرب من السواحل والمنطقة الشرقية والسهول الداخلية والسفوح الجنوبية الشرقية ومنطقة سوس وغرب الأقاليم الجنوبية، فيما ستتراوح ما بين 25 و 30 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية وبأقصى الجنوب الشرقي للبلاد.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 24 و 29 درجة جوار السواحل و بمرتفعات الأطلس، وما بين 29 و34 درجة بشمال المنطقة الشرقية والسايس والريف وسهول المحيط الأطلسي.

وستكون ما بين 34 و 39 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والسهول الداخلية والشياظمة وداخل منطقة سوس والسفوح الجنوبية الشرقية وغرب الأقاليم الجنوبية . وستتراوح ما بين 41 و 44 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية وبأقصى الجنوب الشرقي للمملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بين كاب سيم وسيدي افني، وهائجا بباقي السواحل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.