توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم السبت

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن يظل الطقس حارا نوعا ما إلى حار بكل من الجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية، مع تشكل بعض السحب المنخفضة خلال الليل والصباح بالقرب من السواحل الوسطى الشمالية والوسطى ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية. وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي ربوع المملكة مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة القوة إلى محليا قوية من القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب بالأقاليم الجنوبية والواجهة المتوسطية وبصفة محلية بالسواحل الوسطى بينما ستكون ضعيفة إلى معتدلة في باقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 و 19 درجة بكل من المرتفعات والسايس وسهول المحيط الأطلسي، ومابين 20 و25 درجة بالقرب من السواحل والمنطقة الشرقية والسهول الداخلية والسفوح الجنوبية الشرقية ومنطقة سوس وغرب الأقاليم الجنوبية، فيما ستتراوح ما بين 25 و 30 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية وبأقصى الجنوب الشرقي للبلاد.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 24 و 29 درجة جوار السواحل و بمرتفعات الأطلس، وما بين 29 و34 درجة بشمال المنطقة الشرقية والسايس والريف وسهول المحيط الأطلسي.

وستكون ما بين 34 و 39 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والسهول الداخلية والشياظمة وداخل منطقة سوس والسفوح الجنوبية الشرقية وغرب الأقاليم الجنوبية . وستتراوح ما بين 41 و 44 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية وبأقصى الجنوب الشرقي للمملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بين كاب سيم وسيدي افني، وهائجا بباقي السواحل.