"السترات الصفراء" تنظّف الشوارع في تونفيت

ياسين أوشن

استأنف أبناء الجماعة الترابية تونفيت حملتهم لتنظيف الشارع وكنسه، تحت شعار "النظافة مسؤولية الجميع"، على الرغم من الأمطار التي شهدتها جل المناطق الأطلسية.

ولا تزال "السترات الصفراء" هي الزي الذي فضّل المتطوعون ارتداءه عند القيام بأعمال النظافة، لتمييزهم عن غيرهم من المارة، مقتفين أثر عمال فرنسا، الذين احتجوا قبل شهور.

وفي هذا السياق، قال أمين مال جمعية "تمالوت للتنمية السياحية والمحافظة على البيئة ومحاربة التصحر"، المشرفة على الحملة، إن الغرض من هذه الحملة هو التحسيس بأهمية النظافة والتشجيع على السياحة، مضيفا أن اسم الجمعية مقتبس من اسم سد "تمالوت" الموجود بالمنطقة، والذي بات قبلة الراغبين في الترويح عن النفس.

وأشار المتحدث نفسه، في اتصال هاتفي مع هسبريس، إلى أنهم يرغبون في تشييد خيام بالسد ووضعها رهن إشارة الزائرين الراغبين في قضاء أيام به، كما أنهم يسعون إلى فتح محلات تجارية توفر كل المواد الغذائية للزوار، دون تجشم عناء التزود بالمؤونة من تونفيت.

وأضاف الفاعل الجمعوي نفسه أن الحملة، التي لاقت استحسان الساكنة، من المرتقب أن تنتهي مساء اليوم الجمعة، ولم يتبق سوى صباغة حي "أيت عبدي" ورسم بعض اللوحات الفنية، لتضفي جمالية على بلدة أُهملت منذ زمن، معتبرا أن حملتهم بمثابة عمل خيري وتطوعي، وأنهم موّلوها من جيوبهم، إلى جانب مساهمة أصحاب المحلات التجارية، وكذا بعض المعدات من المجلس الجماعي.

ومن جهته، قال موحا شكيري، رئيس الجماعة الترابية تونفيت، في تصريح مقتضب لهسبريس، نظرا إلى انشغاله، حسب زعمه، إن الجماعة ساهمت قدر المستطاع، وإنه يرحب بأي مبادرة من هذا النوع، وإنه يثمن، كابن تونفيت قبل كونه رئيس الجماعة، هذه الخطوة الهادفة إلى حماية البيئة والحفاظ عليها.