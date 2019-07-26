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الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع الحرارة في المملكة
الجمعة 26 يوليوز 2019 - 15:00
حذّرت نشرة خاصة لمديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، من تسجيل موجة حرارة ابتداء من اليوم الجمعة وإلى غاية بعد غد الأحد.
وأضاف المصدر أن هذا المعطى يهمّ عددا من أقاليم المملكة ستعرف تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة.
المديرية أوضحت أن موجة الحرارة ستهم أقاليم أوسرد وأسا الزاك، وبوجدور والسمارة ووادي الذهب، وطاطا وزاكورة.
كما أوردت النشرة الخاصة أن درجات الحرارة القصوى قد تتراوح بين 40 و42 درجة في أقليمَي الرشيدية وكلميم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - souad الجمعة 26 يوليوز 2019 - 15:21
الله يلطف بنا حرارة الجو وحرارة الأسعار وحرارة الاضحية الله يخرج هاذ العطلة بخير
2 - فرنسا الجمعة 26 يوليوز 2019 - 15:25
الحرارة من عند الله تعالى و الغيث و مطر الخير من عنده عز وجل . الحرارة الحقيقية canicule هي الحكومة و الطوفان و الرعد أيضا !! الحمد لله الحمد لله
3 - anarouz الجمعة 26 يوليوز 2019 - 18:01
كلما قراءة نشرة اندارية عن درجة الحرارة توصي بالحدر. اقليم الراشيدية درجة الحرارة المعتادة 40ال45 واحيانا تزيد على دالك فمن مما تحدرنا النشرة
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