الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع الحرارة في المملكة

هسبريس من الرباط

حذّرت نشرة خاصة لمديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، من تسجيل موجة حرارة ابتداء من اليوم الجمعة وإلى غاية بعد غد الأحد.

وأضاف المصدر أن هذا المعطى يهمّ عددا من أقاليم المملكة ستعرف تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة.

المديرية أوضحت أن موجة الحرارة ستهم أقاليم أوسرد وأسا الزاك، وبوجدور والسمارة ووادي الذهب، وطاطا وزاكورة.

كما أوردت النشرة الخاصة أن درجات الحرارة القصوى قد تتراوح بين 40 و42 درجة في أقليمَي الرشيدية وكلميم.