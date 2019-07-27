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تدشين مقر جديد لقضاء الأسرة بالقصر الكبير

تدشين مقر جديد لقضاء الأسرة بالقصر الكبير
هسبريس من الرباط
الجمعة 26 يوليوز 2019 - 19:35

أشرف محمد أوجار، وزير العدل، اليوم الجمعة بمدينة القصر الكبير، على تدشين مقر قسم قضاء الأسرة، وكان مرفوقا بوزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، وعامل إقليم العرائش، أبو عاصم العالمين.

المقر الجديد الذي أنجز على مساحة إجمالية تتجاوز 4518 مترا مربعا، بكلفة 17 مليونا و836 ألف درهم، يندرج، وفق وزارة العدل، في إطار تقريب الإدارة من المواطنين وتسهيل ولوجهم إلى مرفق القضاء وتحسين وتعزيز البنيات التحتية القضائية.

وفي تصريحات صحافية، قال وزير العدل إن "هذه المنشأة القضائية الجديدة، التي تم تدشينها بالتزامن مع ذكرى عيد العرش المجيد، تتميز بمواصفات عالية، وتضم مرافق توفر ظروفا ملائمة لاشتغال العاملين في حقل العدالة".

وأضاف أوجار أن المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة يقدم تجربة جديدة فيما يتعلق بالعناية بالطفولة، وذلك بفضل الفضاء الأزرق الذي يمكن القضاة من الاستماع للأطفال عن بعد، كما يوفر للأطفال فضاء إنسانيا يحميهم من التأثيرات السلبية لعالم اليوم المتطور باستمرار، مشيرا إلى أن الفضاء الأزرق يعد تجربة حديثة تم إطلاقها حتى الآن في أقسام قضاء الأسرة بكل من الرباط وسلا والقصر الكبير، وسيتم توفيرها قريبا بمدينة العيون.

وتتوفر هذه المنشأة القضائية المؤلفة من طابقين على قاعتين للجلسات، وقاعتين للمداولة، وقاعة للشهود، إضافة إلى خزانة وقاعة اجتماعات و31 مكتبا، فضلا عن عدة مرافق أخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مواطن مغربي الجمعة 26 يوليوز 2019 - 20:01
القصر الكبير مدينة صغيرة صارت تتوفر على قضاء الاسرة.والدار البيضاء التي كل عمالة فيها بتعداد القصر الكبير وتتوفر على محكمة وحيدة لقضاء الاسرة.فهل يعقل هذا..
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10
2 - الحواريين الجمعة 26 يوليوز 2019 - 20:13
الله الله الله ، إنها القيادة الحكيمة والجليلية للملك الهمام الشاب الثلاثيني محمد السادس
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-9
3 - مغربي بسيط الجمعة 26 يوليوز 2019 - 20:14
المشكل ليس في المقرات ،لا نكذب على أنفسنا، المشكل في الاشخاص المنفذين يا سيادة الوزير
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10
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