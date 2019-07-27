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كُتّاب وآراء
مشاريع تنموية ترى النور بجماعات الفقيه بنصالح
قام محمد قرناشي، عامل إقليم الفقيه بن صالح، الجمعة، بزيارة وتدشين وإعطاء انطلاقة عدة مشاريع تنموية تهم جماعات سوق السبت أولاد النمة، وسيدي عيسى، وسيدي حمادي، بمناسبة الذكرى الـ20 لتربع الملك محمد السادس على العرش.
بجماعة سوق السبت أولاد النمة الترابية، حيث كانت البداية، دشن عامل الإقليم، رفقة رئيس المجلس الجماعي الإقليمي للفقيه بن صالح، ورئيس المجلس الجماعي للمدينة، والوفد المرافق له، ملعب القرب لكرة اليد، وتفقد مستشفى القرب الذي استفاد من تجهيزات طبية متعددة بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأشرف محمد قرناشي، الذي كان مرفوقا برئيس المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح، على إعطاء انطلاقة أشغال مشروع بناء طرق بجماعة سيدي حمادي، يموله المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح والمجلس الجماعي، من أجل فك العزلة على أزيد من 11 ألف نسمة بدواوير اولاد عبد الله العليا واولاد سالم واولاد اسعيد والحبابيس-الكرازة.
وبجماعة سيدي عيسى بن علي، أعطى المسؤول ذاته انطلاقة أشغال التطهير السائل وتبليط الأزقة بمركز القصور، وهو المشروع الذي يموله المكتب الشريف للفوسفاط بتكلفة بلغت 5.104.200 درهم، ويروم فك العزلة على عدد من الدواوير والحد من ظاهرة الهجرة القروية وتقوية البنيات التحتية.
وبالمناسبة ذاتها، قام قرناشي بتدشين خزانين مائيين ممولين من طرف المجلس الإقليمي بتكلفة مالية بلغت 2.400.000 درهم، ومركز صحي مجهز بأحدث التجهيزات الطبية، وسلم حافلة للنقل لفائدة جمعية للأشخاص في وضعية إعاقة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
ما هذا الوضع الغريب ؟؟
كيف يبقى المخزن في الواجهة رغم وجود منتخبين مسؤولين عن نجاح او فشل او غياب المشاريع ؟؟
وهذا هو مربض الفرس ومعضلة البلد !!