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الشروع في بناء مكتبة احسيسن بالقصر الكبير

الشروع في بناء مكتبة احسيسن بالقصر الكبير
هسبريس من الرباط
السبت 27 يوليوز 2019 - 02:39

بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، وضع محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، الجمعة، الحجر الأساس لتشييد مكتبة عبد السلام احسيسن بشارع ثانوية أحمد المنصور الذهبي بمدينة القصر الكبير.

وكان الوزير مرفوقا بوزير العدل، وعامل إقليم العرائش، وبرلمانيين، ورئيس المجلس الإقليمي، ورئيس المجلس البلدي للقصر الكبير، وممثلين عن السلطة الترابية والأمنية وعن المجتمع المدني.

واستمع الوفد للشروحات الخاصة بالمكتبة التي كلفت 5.604.786 درهما، بتمويل من وزارة الثقافة، على مساحة 508 أمتار مربعة، ومدة إنجاز حددت في 12 شهرا.

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