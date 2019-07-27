مشاريع تنموية بالعالم القروي ترى النور بسطات

إبراهيم الحافظون من سطات

بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، وعلى مدى يومين، أشرف إبراهيم أبو زيد، عامل إقليم سطات، مرفوقا برؤساء المصالح الخارجية وبرلمانيي الإقليم وبعض المنتخبين، على إخراج عدد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية إلى حيّز الوجود. ويتعلّق الأمر بتوزيع مفاتيح سيارات للنقل المدرسي، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لفائدة تلاميذ الجماعات الترابية لعين بلال ورأس العين الشاوية وسيدي حجاج ووادي النعناع وامنيع وسيدي العايدي، فضلا عن تسليم شاحنة صهريج لجماعة مكارطو، المموّلة كليا من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وفي قطاع التعليم، قام عامل الإقليم والوفد المرافق له بوضع الحجر الأساس لبناء ثانوية تأهيلية بجماعة أولاد فارس، دائرة ابن احمد الجنوبية. وتم إحداث هذه الثانوية بناء على شراكة جمعت بين عمالة إقليم سطات والمديرية الإقليمية للتربية والتكوين والمحسنة المتبرّعة نجية نظير بصفتها مساهمة متدخلة.

أمّا بجماعة عين بلال فأعطيت الانطلاقة لبناء ثانوية عين بلال الإعدادية لمحاربة الهدر المدرسي وتخفيف العبء على الأسر الفقيرة، وفتح آفاق واعدة أمام ناشئة المنطقة للتحصيل العلمي، بعدما عانوا من الانتقال إلى سطات والبروج ودار الشافعي وأولاد فريحة لمدّة تجاوزت 30 سنة، وهو ما سينعكس إيجابا على المستوى التربوي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لهذه الجماعة بشكل خاص، وللجماعات المجاورة بشكل عام.

وعلى مستوى قطاع الصحة، ترأس عامل الإقليم والوفد المرافق له حفل تدشين المركز الصحي بجماعة أولاد مراح، بوضع الحجر الأساس لتوسيع المركز الصحي، وبناء دار الولادة بجماعة النخيلة، دائرة ابن احمد الجنوبية.

وفي الإطار نفسه، ومن أجل حماية صحة الأم والطفل، قام الوفد بوضع الحجر الأساس لبناء دار الولادة ومسكنين وظيفيين بجماعة سيدي امحمد بن رحال أولاد بوزيري.

وفي إطار فكّ العزلة عن العالم القروي أشرف عامل إقليم سطات والوفد المرافق له على إعطاء الانطلاقة لبناء الطريق الرابطة بين الطريق رقم 15 ودوار الكدية أولاد بوشعير.

وبجماعة امزورة دائرة سطات الشمالية، أعطيت بالمناسبة نفسها انطلاقة أشغال بناء الطريق الإقليمية رقم 3618، التي تربط بين جماعتي امزورة وسيدي امحمد بن رحال على مسافة تقدر بـ 15 كيلومترا.