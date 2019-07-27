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الرئيسية | جهات | دوار بضواحي الفقيه بن صالح يشكو أعطاب التنمية

دوار بضواحي الفقيه بن صالح يشكو أعطاب التنمية

دوار بضواحي الفقيه بن صالح يشكو أعطاب التنمية
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
السبت 27 يوليوز 2019 - 11:15

"دوار أولاد امبارك بجماعة حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح غير معني بالتنمية المستدامة، ومحروم من أبسط الحقوق، وليست هناك أي جهة تلتفت إليه ولو بالدعاء.

دوار بدون مسالك طرقية، بدون صحة، بدون رياضة وبدون مؤسسات تعليمية.. من أراد التعلم عليه بأولاد عياد".. بهذه الجمل لخّص سعيد الهماز (وهو مدون يقطن بالدوار) واقع أقدم دوار بجماعة حد بوموسى بضواحي الفقيه بن صالح، حيث يبقى الإقصاء مجرد تعبير لغوي بسيط لوضع معيشي، أنهكت المجالس المتعاقبة على تدبير الشأن العام هويته الشرعية بخطابات التسويف والمماطلة، فظل خارج إطار الزمن التنمية.

واقع- يقول المدون ذاته- ظل غائبا عن هموم المسؤولين، وأصبح يفرض، بالنظر إلى حجم إكراهاته وخصاصه، التفاتة حقيقية من أجل تحقيق طفرة تنموية كفيلة بدفع هذا التجمع السكني المتميز بموقعه الجغرافي، والممتد على طول حوالي كلم ونصف تقريبا بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 08، إلى أن يصير مركزا حضريا مكتفيا بذاته.

وما زاد الواقع تأزيما، يقول أحمد التدلي، هو ما لحق بالدوار مؤخرا من فواجع مؤلمة، بعدما فقد حوالي أربعة أشخاص، آخرهم طفل لم يتجاوز ربيعه السابع، في حوادث سير مختلفة، بسبب عدة عوامل، ضمنها المياه العادمة التي تصرفها الساكنة في مجارٍ عشوائية نحو الطريق الوطنية رقم 08 من جهة، ومحاصرة الرصيف بأكوام التراب التي خلفتها مقاولة مكلفة بمشروع السقي الموضعي.

ومن أجل التخفيف من حدة هذا الوضع، يضيف المتحدث، حاول مواطنون من أولاد امبارك، اليوم الجمعة، التواصل مع عمالة الفقيه بن صالح من أجل وضع حد لهذه المآسي، من خلال التأكيد على ضرورة نزع كل هذه الأتربة المحاذية للطريق الوطنية رقم 08 على امتداد الدوار، والمطالبة بتلبية مطالب الساكنة المختزلة في التعليم والصحة والصرف الصحي، وكل ما من شأنه الحد من معاناة المواطن الذي يجد نفسه مجبرا على هدر وقت كبير وقطع مسافة أطول لقضاء أغراضه الإدارية.

من جانبه، قال رئيس جماعة حد بوموسى، المنتخب خلال النصف الأخير من الولاية الحالية، في اتصال بهسبريس، إن "دوار أولاد امبارك غير مبرمج، للأسف، للاستفادة من شبكة الصرف الصحي". وأكد أنه لم يتوصل طيلة فترة تدبيره للجماعة بأي شكاية من الساكنة حول الأضرار التي يمكن أن تتسبب فيها أتربة الشركة المكلفة بمشروع السقي الموضعي، مشيرا إلى أن الموضوع له صلة باختصاصات مؤسسات عمومية أخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محمد بر السبت 27 يوليوز 2019 - 12:29
دوار مهمش يفتقد إلى ابسط الحاجيات، مهضوم من حقوقه التي يخوله الدستور المغربي،معاناة من بعد االجماعة عن الدوار حوالي 16 كلم، أما من الجانب الرياضي او التقافي فحدت ولاحرج، كيف في عصرنا هذا مدرسة لايوجد فيها مكان لممارسة الرياضة، والغريب في الأمر أن النتائج المدرسية توجد فيها نقطة خاصة بالرياضة ولكن دون ممارسة التلميذ لهذا النشاط الحيوي،خصوصا في المرحلة الابتدائية، أما بالخصوص البنية التحتية فلا شيئ يذكر، الدوار ممتلئ بالمجاري، إما أن تطآ قدميك الدوار المياه من كل صوب وحدب........
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