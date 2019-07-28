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كُلية الآداب فاس - سَايس تحتفي بالطلبة المتفوّقين

كُلية الآداب فاس - سَايس تحتفي بالطلبة المتفوّقين
إدريس الواغيش
الأحد 28 يوليوز 2019 - 02:29

نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية فاس ـ سايس حفل التفوق للطلبة والطالبات المُتميزين في مُختلف التخصُّصات، من سلك الإجازة إلى الماستر والدكتوراه عن المَوسم الجامعي 2018- 2019، تحت شعار "الجَامعَة المُتجَـدِّدة"، انسجاما مع رُوح هذا الشعار الذي رفعته الجامعة بُغية الوصول إلى بناء صرح جامعة متجددة، وفق ما تقتضيه تطورات العصر السريعة التي نعيش فيها، وما يلزم من تتبع معرفي وأكاديمي رفيع.

وكان تفوق الرياضة حاضرا بدوره في هذا الحفل، من خلال تميُّز الطالب البطل مُنعِـم ساسِيوي، الحاصل على الميدالية الذهبية في البطولة الجامعية الصيفية عن سنة 2019 في صنف 3000 متر موانع، وتفوق الطالبة البطلة سناء المنصوري بعد احتلالها الرتبة 15 في البطولة العالمية الجامعية الصيفية عن سنة 2019 بنابولي الإيطالية في صنف الماراطون.

وشكلت المناسبة فرصة لدعوة المسؤولين عن الرياضة المغربية إلى الاهتمام بالرياضة المدرسية والجامعية، بحثا عن أبطال يُعيدون أمجاد سعيد عويطة ونوال المُتوكل ومن جاء من بعدهما.

وحضر الحفل الدكتور إبراهيم أقديم، نائب رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، الذي أشار في مداخلته الافتتاحية إلى أن "الطلبة الفائزين يستحقون كل تنويه، بعد أن أبلوا البلاء الحسن، وتمكنوا من تجاوز كل الإكراهات والصعاب"، ووجه كلامه للمتفوقين قائلا: "ستكونون سُـفراء لكليتكم وجامعتكم بكل ما تعلمتموه منها، وهي مناسبة أيضا للتنويه بالأساتذة، لأن ما وصلتم إليه هو نتيجة عطائهم ومجهودات الأطر الإدارية والتقنية بالكلية الذين كانوا دوما رهن إشارتكم"، مُضيفا: "بفضل هؤلاء اكتسبتم ما يكفي من مهارات تقنية ولغوية وتواصلية تمكنكم من الاندماج في سوق الشغل".

واختُتم الحفل بتوزيع جوائز رمزية وشواهد تقديرية على المتفوقين، وذلك بحضور سمير بوزويتة، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس- فاس، وعمداء الكليات ومديري المعاهد العليا والمدارس الوطنية بفاس، وأساتذة الكلية والطلبة الباحثين ووجوه من المشهد الإعلامي يمثلون منابر إعلامية بالمدينة.

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