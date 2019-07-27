24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5106:3213:3917:1820:3722:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع انشقاق حزب العدالة والتنمية بعد التصويت على "فرنسة التعليم"؟

  1. "السترات الصفراء" تنظّف الشوارع في تونفيت (5.00)

  2. جمانة حداد: العرب يحتاجون ثورة جنسية .. و"البكارة" غشاء تافه (5.00)

  3. بنك المغرب يصفي شكايات الزبناء ضد المصارف (5.00)

  4. الفواكه الحمراء المغربية تنال الضوء الأخضر لدخول السوق الأمريكية (5.00)

  5. مصرع سائق درّاجة في حادث مروري نواحي برشيد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | السلطات تهدم "مبان عشوائية" بدواوير ولد زيدوح

السلطات تهدم "مبان عشوائية" بدواوير ولد زيدوح

السلطات تهدم "مبان عشوائية" بدواوير ولد زيدوح
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
السبت 27 يوليوز 2019 - 13:35

أقدمت سلطات دار ولد زيدوح، مدعومة بعناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة، وأعوان سلطة، فجر اليوم السبت، على هدم أساسات وطوابق سفلية وجدران علوية (سترة) بدواوير تابعة لجماعة دار ولد زيدوح الترابية، ضواحي الفقيه بن صالح.

وذكرت مصادر مطلعة لهسبريس أن الحملة التي أشرف عليها قائد جماعة أولاد ناصر بالنيابة شملت أساسات وطوابق سفلية وجدرانا علوية لأشخاص ينحدرون من دواوير اولاد عبد النبي ولهبابزة وأولاد اسليمان.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عمليات الهدم تدخل في إطار التدابير والإجراءات التي تتخذها السلطات المحلية للحد من ظاهرة البناء غير المرخص، من أجل إيقاف النزيف العمراني الذي تعرفه قرى ومراكز الإقليم، مضيفة أن الغاية منها تشديد المراقبة والحرص على مواصلة حملة محاربة البناء العشوائي باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين، طبقا لمقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.