24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:51
|06:32
|13:39
|17:18
|20:37
|22:04
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حجاج مغاربة بالمدينة المنورة
- الخضري: إعدامُ المجرمين ليس حلاً .. والانتصار الأمني "نشوة زائفة"
- برشلونة يعرض كوتينيو للبيع بـ120 مليون يورو
- مسلحون يسرقون ذهبا ومعادن نفيسة بقيمة 40 مليون دولار
- هجوم مسلح يستهدف أوزيل وكولاشيناتس بلندن
جمانة حداد: العرب يحتاجون ثورة جنسية .. و"البكارة" غشاء تافه (5.00)
الفواكه الحمراء المغربية تنال الضوء الأخضر لدخول السوق الأمريكية (5.00)
- الداودي: المغرب اقترب من حافة الإفلاس .. و"بيجيدي" أنقذ البلاد - (120)
- جمانة حداد: العرب يحتاجون ثورة جنسية .. و"البكارة" غشاء تافه - (99)
- 20 سنة من الحكم تجسّد الرؤية الملكية لمواجهة الهشاشة والفقر - (67)
- الديالمي: المغاربة يعيشون ثورة جنسية .. والجمعيات النسائية خجولة - (65)
- "ممثلو الأمة" يبحثون إنشاء تلفزة برلمانية لتحسين صورة النواب - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السلطات تهدم "مبان عشوائية" بدواوير ولد زيدوح
أقدمت سلطات دار ولد زيدوح، مدعومة بعناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة، وأعوان سلطة، فجر اليوم السبت، على هدم أساسات وطوابق سفلية وجدران علوية (سترة) بدواوير تابعة لجماعة دار ولد زيدوح الترابية، ضواحي الفقيه بن صالح.
وذكرت مصادر مطلعة لهسبريس أن الحملة التي أشرف عليها قائد جماعة أولاد ناصر بالنيابة شملت أساسات وطوابق سفلية وجدرانا علوية لأشخاص ينحدرون من دواوير اولاد عبد النبي ولهبابزة وأولاد اسليمان.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عمليات الهدم تدخل في إطار التدابير والإجراءات التي تتخذها السلطات المحلية للحد من ظاهرة البناء غير المرخص، من أجل إيقاف النزيف العمراني الذي تعرفه قرى ومراكز الإقليم، مضيفة أن الغاية منها تشديد المراقبة والحرص على مواصلة حملة محاربة البناء العشوائي باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين، طبقا لمقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير.