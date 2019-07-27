السلطات تهدم "مبان عشوائية" بدواوير ولد زيدوح

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

أقدمت سلطات دار ولد زيدوح، مدعومة بعناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة، وأعوان سلطة، فجر اليوم السبت، على هدم أساسات وطوابق سفلية وجدران علوية (سترة) بدواوير تابعة لجماعة دار ولد زيدوح الترابية، ضواحي الفقيه بن صالح.

وذكرت مصادر مطلعة لهسبريس أن الحملة التي أشرف عليها قائد جماعة أولاد ناصر بالنيابة شملت أساسات وطوابق سفلية وجدرانا علوية لأشخاص ينحدرون من دواوير اولاد عبد النبي ولهبابزة وأولاد اسليمان.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عمليات الهدم تدخل في إطار التدابير والإجراءات التي تتخذها السلطات المحلية للحد من ظاهرة البناء غير المرخص، من أجل إيقاف النزيف العمراني الذي تعرفه قرى ومراكز الإقليم، مضيفة أن الغاية منها تشديد المراقبة والحرص على مواصلة حملة محاربة البناء العشوائي باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين، طبقا لمقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير.