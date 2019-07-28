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توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأحد

توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأحد
هسبريس - و.م.ع
الأحد 28 يوليوز 2019 - 06:10

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن يظل الطقس حارا نوعا ما إلى محليا حار بكل من الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية محلية.

وستكون السماء غائمة جزئيا باللوكوس وبالسواحل الشمالية والوسطى مع نزول بعض القطرات صباحا، في حين ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي ربوع المملكة. وستهب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية وبصفة محلية بالسواحل الوسطى، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي وشمالية إلى أحيانا غربية بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 21 و25 درجة بالمنطقة الشرقية وبالسفوح الجنوبية الشرقية، ومابين 26 و 32 درجة بشرق الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 15 و21 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 24 و29 درجة بجوار السواحل وبمرتفعات الأطلس، ومابين 30 و35 درجة بشمال المنطقة الشرقية، السايس، الريف، هضاب الفوسفاط ووالماس، منطقة سوس وسهول المحيط الأطلسي، ومابين 35 و40 درجة بجنوب المنطقة الشرقية، السهول الغربية للأطلس، الجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية . وستكون ما بين 41 و44 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئ إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بين الداخلة والكويرة ومابين الصويرة وسيدي إفني، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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