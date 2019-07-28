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استعراضات جوية تحتفي بالذكرى 20 لعيد العرش
الأحد 28 يوليوز 2019 - 07:15
في إطار الاحتفالات بالذكرى العشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، تنظم القوات الملكية الجوية استعراضات جوية، يوم الثلاثاء المقبل، على مشارف شاطئ مارتيل.
وجاء في بلاغ لأركان الحرب العامة أن القوات الملكية الجوية تشارك في احتفالات هذه المناسبة باستعراضات جوية، يوم الثلاثاء 30 يوليوز، على مشارف شواطئ المضيق والريفيين، ويوم الأربعاء 31 يوليوز على مشارف شاطئ مارتيل، ابتداء من الساعة الخامسة بعد الزوال.
وأوضح المصدر ذاته أن الفرقة المرموقة "المسيرة الخضراء" للطيران الاستعراضي، التابعة للقوات الملكية الجوية، هي التي ستقوم بإحياء هذه الاستعراضات الجوية.