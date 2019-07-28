مشاريع تدفع عجلة التنمية في قرى إقليم بني ملال

حميد رزقي من بني ملال

قام لهبيل الخطيب، والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، بتدشين وإعطاء انطلاقة مشاريع طرقية تدخل في إطار في برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، كما تفقد عدة مشاريع تنموية، بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش.

وفي هذا الإطار، دشن بجماعات فم أودي-أولاد أمبارك-بني ملال، خزانا مائيا نصفه تحت الأرض وسعته 4000 متر مكعب، بتمويل من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بلغ 9.095.400.00 درهم. ويروم المشروع تزويد القطـب الفلاحي والصناعي لمدينة بني ملال والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب.

وأعطى والي الجهة انطلاقة مشروعين تنمويين ممولين من طرف مجلس جهة بني ملال خنيفرة، الأول يهمّ أشغال تأهيل مركز أولاد أكناو، بتكلفة بلغت 22.672.372.40 درهما، والثاني يتعلق بمشروع أشغال تأهيل مركز سيدي جابر، بتكلفة مالية بلغت 19.159.914.73 درهما.

وبجامعة السلطان مولاي سليمان بجماعة بني ملال الترابية، دشن والي جهة بني ملال مشروع بناء قاعات للدروس بكلية الآداب والعلوم والإنسانية بتكلفة بلغت 5.000.000.00 درهم. كما قام بالمركب الجامعي أمغيلة بزيارة تفقدية لأشغال بناء قاعات للدروس بالكلية متعددة التخصصات، وتفقد كذلك أشغال بناء الشطر الثاني من المدرسة العليا للتكنولوجيا الممولين من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وكان لهبيل الخطيب قد دشن بجماعتي ناوور وأم البخث الطريق الإقليمية رقم 3231، التي تم بناؤها على طول 34 كيلومترا بغلاف مالي قدره 14 مليون درهم، والتي ستمكن من ربط الطريق الوطنية رقم 8 على مستوى مدينة زاوية الشيخ بالطريق الجهوية رقم 317 على مستوى مركز ناوور.

ودشن الخطيب بالمناسبة ذاتها مقطع الطريق القروي الرابط بين الطريق الجهوية رقم 317 ودوار إفسفاس على طول 7 كيلومترات بتكلفة مالية قدرها 3.2 ملايين درهم. كما أعطى انطلاقة أشغال بناء مقطع موالي يعتبر امتداد للمقطع المنجز في اتجاه الطريق الجهوية رقم 306، على طول 17 كيلومترا بغلاف مالي قدره 9.2 ملايين درهم.

وستساهم هذه المشاريع الأخيرة، التي تقوم المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء ببني ملال بتتبع أشغال إنجازها، بحسب معطيات رسمية، في الرفع من التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الجبلية الممتدة بين القصيبة وآغبالة.

وفي الإطار ذاته، يرتقب أن يتم تدشين، مطلع الأسبوع المقبل، الطريق الإقليمية رقم 3204، على طول 18.6 كيلومترات والطريق الوطنية رقم 8 على طول 15.3 كيلومترات.

وبجماعة القصيبة، سيعطي الوالي انطلاقة أشغال بناء ثانوية إيكيك التأهيلية، وبنقطة تقاطع الطريق الجهوية 317 والطريق الوطنية رقم 8، سيدشن الطريق الإقليمية رقم 3223 على طول 11.8 كيلومترات.