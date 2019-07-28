أوراش ترى النور في آيت ماجضن وإمليل ودمنات

حميد رزقي من أزيلال

ترأس محمد عطفاوي، عامل إقليم أزيلال، مراسيم إطلاق مجموعة من المشاريع التنموية بمركز آيت ماجضن وجماعة إمليل ودمنات، وذلك مناسبة الذكرى الـ20 لعيد العرش.

بجماعة إمليل، أعطى محمد عطفاوي انطلاقة أشغال بناء الطريق الرابطة بين إمليل وأيت ماجضن عبر أيت اسماعيل على طول يتجاوز 8 كيلومترات بقيمة 5 ملايين درهم.

ويحتوي هذا المشروع، الذي تموله جهة بني ملال خنيفرة، على قنوات تصريف مياه الأمطار والتكسية.. ويروم فك العزلة على الدواوير خلال موسم الثلوج وخلق نشاط تنموي واقتصادي بالمنطقة.

وبمدينة دمنات أعطى عامل الإقليم انطلاقة برنامج تأهيل شارع محمد الخامس، بتكلفة مالية بلغت 8129196 درهم بمساهمة المديرية العامة للجماعات المحلية، وبدعم من المجلس الإقليمي لأزيلال، ويتكون المشروع من أشغال الحفر والردم وتقوية قارعة الطريق ووضع الزليج وبناء حائط الدعم والتشوير الأفقي وقنوات الصرف الصحي.

وبمركز آيت ماجضن أعطى المسؤول الإقليمي انطلاقة أشغال بناء طرق غير مصنفة، كما افتتح أشغال إنجاز الطريق المؤدية إلى دوار كرول بجماعة آيت ماجضن.