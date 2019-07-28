24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:52
|06:33
|13:39
|17:18
|20:36
|22:03
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الخضري: إعدامُ المجرمين ليس حلاً .. والانتصار الأمني "نشوة زائفة"
- توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم السبت
- بنيوب: "خطة الديمقراطية وحقوق الإنسان" تتصدى للاتجار بالبشر
- تورينو يضم مُدافع الأشبال المغاربة لثلاثة مواسم
- رياضيون من مغاربة أمريكا يشقّون طريق النجاح
الفواكه الحمراء المغربية تنال الضوء الأخضر لدخول السوق الأمريكية (5.00)
أوريد: تاريخ مشترك بين المغرب والمشرق .. والعربية لغة المغاربة (5.00)
جبل "ياكور" .. نقوش صخرية تعود إلى ما قبل التاريخ بإقليم الحوز (5.00)
- باحثة تونسية: هذه حقيقة تأخير دفن الرسول ﷺ واستقالة أبي بكر - (130)
- جمانة حداد: العرب يحتاجون ثورة جنسية .. و"البكارة" غشاء تافه - (124)
- "الوَشْم" و"قَصّات الشّعر" تُبعد لاعبين عن الجيش - (62)
- أوريد: تاريخ مشترك بين المغرب والمشرق .. والعربية لغة المغاربة - (59)
- قصة "فاجعة الحوز" .. من وداع "معطى الله" إلى الموت تحت الأوحال - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أوراش ترى النور في آيت ماجضن وإمليل ودمنات
ترأس محمد عطفاوي، عامل إقليم أزيلال، مراسيم إطلاق مجموعة من المشاريع التنموية بمركز آيت ماجضن وجماعة إمليل ودمنات، وذلك مناسبة الذكرى الـ20 لعيد العرش.
بجماعة إمليل، أعطى محمد عطفاوي انطلاقة أشغال بناء الطريق الرابطة بين إمليل وأيت ماجضن عبر أيت اسماعيل على طول يتجاوز 8 كيلومترات بقيمة 5 ملايين درهم.
ويحتوي هذا المشروع، الذي تموله جهة بني ملال خنيفرة، على قنوات تصريف مياه الأمطار والتكسية.. ويروم فك العزلة على الدواوير خلال موسم الثلوج وخلق نشاط تنموي واقتصادي بالمنطقة.
وبمدينة دمنات أعطى عامل الإقليم انطلاقة برنامج تأهيل شارع محمد الخامس، بتكلفة مالية بلغت 8129196 درهم بمساهمة المديرية العامة للجماعات المحلية، وبدعم من المجلس الإقليمي لأزيلال، ويتكون المشروع من أشغال الحفر والردم وتقوية قارعة الطريق ووضع الزليج وبناء حائط الدعم والتشوير الأفقي وقنوات الصرف الصحي.
وبمركز آيت ماجضن أعطى المسؤول الإقليمي انطلاقة أشغال بناء طرق غير مصنفة، كما افتتح أشغال إنجاز الطريق المؤدية إلى دوار كرول بجماعة آيت ماجضن.